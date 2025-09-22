Kiderült Magyar Péterék október 23-i tüntetésének útvonala

Október 23-án 14 órakor indul a Nemzeti menet Budapesten a Deák Ferenc térről.
– írja Magyar Péter a Facebookon az esemény részleteiről.
Mivel a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést. Battonyától Hegyeshalomig, Lentitől Záhonyig együtt állunk ki az 1956-os forradalom eszméje és a valóban független, valóban szuverén Magyarország mellett. Add tovább és hozz magaddal még két embert
– teszi hozzá. A posztot végül egy verssel zárta:
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök szombati találkozóján jelentette be, hogy október 23-án Békemenetet fognak tartani.
Voksoljon, melyik eseményre megy el október 23-án: