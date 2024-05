Kiderült Magyar Péterről, hogy hol dolgozott márciusig

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a politikus önként távozott az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságából, valamint a Lázár János-féle Építési- és Közlekedési Minisztérium alá tartozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságából is. Ezeken kívül azonban a Hodlernél is vállalt munkát, Magyar Péter volt ugyanis az alapkezelő jogi igazgatója – írta az RTL.

Az alapvetően agrárbefektetésekkel foglalkozó Hodlerben Magyar Péteren kívül más kormányhoz köthető személy is feladatot vállalt korábban, a felügyelőbizottságnak például tagja volt Lantos Csaba jelenlegi energiaügyi miniszter is. Emellett a szervezet igazgatósági elnöke az agrárszakember Kerezsi Miklós, aki a zrt. honlapja szerint a Lázár János-féle Mezőhegyesi Ménesbirtok vagyonkezeléséért felelős alapítvány (Jövő Nemzedék Földje Alapítvány) kuratóriumának és felügyelő bizottságának a tagja.

Magyar Péter tavaly novemberben tulajdonosa lett egy tanácsadó cégnek, az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek, de az RTL kérdésre azt közölte, hogy ezen a vállalaton keresztül sem áll kapcsolatban az alapkezelővel.