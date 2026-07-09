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Kiderült, mennyi pénzből szervezte meg a BL-döntőt a Balásy Gyula-féle Lounge Event

mfor.hu

Áfával együtt több mint 2 milliárd forint volt a keret.

Nettó 1,64 milliárd forintnyi rendezvényszervezési és kommunikációs keretre kötött szerződést a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) a Balásy Gyula tulajdonában lévő Lounge Event Kft.-vel a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előkészítésére és megrendezésére még a Fidesz-kormány alatt – írja a Hvg. Alvállalkozóként pedig az előző kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló őrző-védő céget, a Valtont vonták be.

Áfával számolva ez több mint 2 milliárd forintos keretet jelent, a beszerzést a még Rogán Antal tárcája alatt futó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította.

A BL-döntős megbízások négy tételből álltak össze: két 2025-ös szerződés az előkészítésre vonatkozott, összesen nettó 274 millió forint értékben. Ezt követte két idei, nagyobb, már a döntő megrendezéséhez kapcsolódó keretszerződés 30 százalékos opciós résszel: az egyik nettó 975,6 millió, a másik nettó 385,7 millió forintról szólt. 

A Lounge Eventre bízták többek között a szurkolói gyülekezési pontok, a Champions Festival, az Ultimate Champions Legends Tournament, a trófeabemutató és más kísérőrendezvények tervezési, engedélyeztetési, infrastruktúra-, technikai, catering-, program- és biztosítási feladatait is. 

A dokumentum 60 ezer nézővel számolt a Puskás Arénában, 20 500 fővel a Champions Festival területein, valamint 20-20 ezer fővel a két szurkolói gyülekezési ponton.

A május 30-i BL-döntő előtt két nappal a megvalósítás a beszállítói kifizetéseken akadt el: több szolgáltató előleg vagy részleges előrefizetés nélkül nem vállalta volna a munkát, ezért a Tisza-kormány rendezte a Lounge Event alvállalkozói felé fennálló 300 millió forintos tartozását.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal május közepén indított végrehajtást Balásy cégei ellen, a Lounge Event Kft. július 9-én még végrehajtás alatt áll.

Balásy cégeit a politikai köznyelvben leginkább a kék kormányzati plakátokkal azonosították, de a plakátok csak a rendszer legláthatóbb felületét jelentették. A Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2015 után gyakorlatilag központosította az állami kommunikációs és rendezvényszervezési beszerzéseket: minisztériumok, állami cégek és intézmények jellemzően ezen a rendszeren keresztül rendelhettek kampányt, kreatív munkát, médiavásárlást, gyártást vagy rendezvényes szolgáltatást. A G7 számítása szerint 2015 és 2025 között 1348 milliárd forintnyi NKOH-s megállapodásból 1063 milliárd jutott Balásy cégeinek vagy az általuk vezetett konzorciumoknak.

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