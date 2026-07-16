Kiderült, mennyi pénzt kerestek az állami megrendeléseken Balásy Gyula cégeinek dolgozói

6 millió 400 ezer forintért forintért készített logó, 7 és fél milliós animációs videó – ilyen és ehhez hasonló kifizetéseket kaptak az államtól a Balásy Gyula cégeinél dolgozók 2025-ben. A kifizetéseket bizonyító dokumentumokat a Transparency International szerezte meg – írja a 444.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2025 áprilisa és decembere között több, a piaci árat jelentősen meghaladó megbízást adott a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Designnak és New Land Mediának. A 6,4 millió forintos logó Kőnig Róbert miniszteri biztos közösségi médiás szerepléseihez készült, ezért hét szakember 246 munkaóráját számolták el. A 444-nek egy tervezőgrafikus arról beszélt: egy felső kategóriás logó piaci ára 300–600 ezer forint, míg egy teljes arculat 2–4 millió forintból készülhet el.

Egy animátor 26 órát dolgozott a Vidéki Otthonfelújítási Program nyugdíjasoknak szóló, kétperces animációs videóján, ez összesen 7,49 millió forintba került. Az animátor 26 órás munkáját nettó 215 ezer forintos óradíjjal, összesen csaknem 5,5 millió forinttal számolták el. A teljes videó nettó egymillió forintból vagy még kevesebből is elkészülhetett volna iparági források szerint.

A Voks 2025 kampány honlapjára készített visszaszámlálóért 1,8 millió forintot fizettek. Ezen nyolc szakember összesen 66 órát dolgozott, a lap által megkérdezett informatikai szakemberek néhány órás munkának tartották a feladatot.

Egyikük szerint

ha két napot írnak rá, abban már benne van előtte a kávé, utána a cigi, két státuszmeeting, és még profit is marad.

Az Egészségablakhoz kapcsolódó TikTok-videókra további 4,4 millió forintot költöttek. Ennél a munkánál az operatőr napidíja 525 ezer forint volt áfa nélkül, a papíron négynapos forgatásért tehát 2,1 millió forintot kapott.

Balásy cégeinek működésével kapcsolatban 2024 óta hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás.