Kiderült, mennyibe került Magyar Péter nagygyűlése

A hvg.hu vette észre, hogy megjelent a Tisza Párt oldalán a részletes elszámolás arról, hogy az áprilisi, Kossuth téri Magyar Péter-nagygyűlés több mint 28 millió forintba került.

A cikk szerint a párt működésének részletes elszámolását tette közzé, a beszámolót az április 6-án, a Kossuth téren tartott nagygyűléssel kezdték.

Az elérhető információk szerint a rendezvény legnagyobb tételét a hangosítás jelentette, ez közel 16 millió forintra rúgott, míg egyéb technikai kiadások nagyjából 8 millió forintba kerültek. Azt a hvg.hu is észrevette, hogy bár a kiadási oldalt tényleg rendkívül részletesen elszámolták, a finanszírozás forrásának kérdését elintézték azzal, hogy a fedezet adományokból jött össze.