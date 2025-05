Kiderült, miért állt be Orbán Viktor a nacionalista román jelölt mögé?

– írja Panyi. Simion végül elbukta a választást, Orbán Viktor lépését pedig belföldön és a romániai magyarok körében is sokan kritizálták.

Az eljárás blokkolásához legalább egy stabil szövetségesre van szüksége Orbán Viktornak, ám a „blokkoló koalíció”, amely 2023 végén Ausztriát, Ciprust, Olaszországot és Szlovákiát foglalta magában, egyáltalán nem stabil. Panyi szerint 2023-ban az egyik ország képviselője arról beszélt neki, hogy valójában nagyon is nyitottak a 7-es cikkely megszavazására.

„Több, a kormányhoz közel álló forrás is megerősítette nekem, hogy Orbánék immár valós fenyegetésként kezelik az ügyet, és nem csupán brüsszeli politikai színjátékként”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!