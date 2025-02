Kiderült, miért foglalt százmilliókért szállodát Novák Katalin hivatala

A portál megkeresésére Novák Katalin titkársága azt közölte: „a szokott ütemben készítették elő” az utat, a látogatás célja pedig „a hagyományos diplomáciai feladatokon és a magyar olimpikonok támogatásán túl egy jövőbeni budapesti olimpia érdekében való intenzív lobbizás volt”. Azt is megjegyezték: az elnököt az előzetes tervek alapján „hátrányos helyzetű fiatal tehetséges sportolók” is elkísérték volna.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!