Kiderült, miért került át Budapestről Varsóba a jelentős csúcstalálkozó

„Újabb nemzetközi elismerés, hogy Magyarország ad otthont 2025-ben a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozónak és üzleti fórumnak” – jelentette be Novák Katalin köztársasági elnök Bukarestben 2023 szeptemberében a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) csúcstalálkozóján. Akkor azt is hozzátette: az ukrajnai háború árnyékában is fontos a térség gazdasági együttműködése, emellett üdvözölte a közös nyilatkozatot és annak Ukrajnára vonatkozó megfogalmazásait.

A bejelentés a mai napig megtalálható a Sándor Palota honlapján, annak ellenére, hogy Novák bejelentésével szemben az évente megrendezendő eseményre végül nem Magyarországon, hanem ismét Lengyelországban került sor – pedig 2017-ben már rendeztek Három Tenger Kezdeményezést (amelyen még részt vett Donald Trump is). 2024 áprilisában a litvániai Vilniusban tartották meg a csúcstalálkozót. Itt még Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, ahol azt mondta, hogy Magyarország elítéli az orosz agressziót, és ígéretet tett arra, hogy az ország továbbra is segíteni fogja az ukrán menekülteket és a megviselt országot. (2022-ben Ukrajna megkapta a 3SI partner-résztvevő státuszát, így de facto résztvevővé vált).

Április végén Budapest helyett Varsóban tartották meg a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóját

Hogy mi az oka annak, hogy Budapestről Varsóba került a 10., azaz jubileumi jelentős üzleti találkozó, lapunk kérdésére a Sándor palota a következő választ adta:

„A Három Tenger Kezdeményezés 2025. évi csúcstalálkozójának megrendezési lehetőségét Andrzej Duda lengyel államfő kérésére – annak idején – még köztársasági elnökként, Novák Katalin engedte át a lengyeleknek. Ezt a gesztust a tavaly tavaszi ószandeci látogatásán Sulyok Tamás államfő meg is erősítette a lengyel elnöknek.”

Hozzátették: „A Három Tenger Kezdeményezést 2016-ban Andrzej Duda lengyel elnök hívta életre”.

Azt már nem részletezték, hogy a helyszínváltoztatást mi okból kérte a lengyel elnök a magyar kormánytól.

Bár tény, hogy 2024 márciusában a frissen kinevezett Sulyok Tamás első külföldi útja az előbb említett Ószandencbe vezetett a magyar-lengyel barátság napja alkalmából megrendezett találkozóra, ahol közös sajtótájékozatót tartott Andrzej Dudával, Magyarország és Lengyelország korábbi jó kapcsolatára egy idő óta árnyék vetül. Lengyelország ugyanis már 2022-ben kijelentette, hogy a magyar kormány orosz invázióval kapcsolatban tanúsított álláspontja miatt valószínűleg felad minden kapcsolatot a magyar hatóságokkal, kivéve a nemzetközi testületeken belüli, nyilvánvalóan elkerülhetetlen találkozókat. De meg lehet említeni Orbán Viktor 2024-es tusványosi beszédét is, ahol kijelentette: „A lengyelek a legszemforgatóbb és a legálságosabb politikát csinálják egész Európában.”

2025 elején pedig tovább romlott a viszony azzal, hogy Lengyelország nem hívta meg Magyarország Varsóba akkreditált nagykövetét a lengyel uniós elnökség nyitóünnepségére. Egy lengyel szakértő pedig – aki a Válaszonline-nak nyilatkozott – arról beszélt, hogyan ment tönkre egy ezeréves barátság.

Mi is a Három Tenger Kezdeményezés?

A Három Tenger Kezdeményezés az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 ország, az Európai Unió tagállamainak közös kezdeményezése, amely a régió kereskedelmi kapcsolatainak a kiterjesztése érdekében jött létre 2015-ben. Az együttműködésben Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia vesz részt, melyhez nemrégiben csatlakozott Görögország.

2025 áprilisában tehát Varsóban rendezték meg a Három Tenger Kezdeményezést, amelyen részt vett Sulyok Tamás köztársasági elnök, sőt, Novák Katalin is, akit az előadók között találtunk meg. A találkozót Andrzej Duda államfő nyitotta meg a varsói királyi várban. Idén egyébként az együttműködési fórum eddigi legnagyobb bővülésére került sor új tagok felvételével – Albánia és Montenegró társult részt vevő államként csatlakozott a Három Tenger Kezdeményezéshez, míg Spanyolország és Törökország új stratégiai partnerekké váltak az Egyesült Államok, Japán, az Európai Bizottság és Németország mellett.

Duda azt is beharangozta, hogy jövőre hol lesz a csúcs: ismét nem Magyarország, hanem Horvátország kapta a megtisztelő felkérést a rendezésre.

Az egy hónapja lezajlott esemény megnyitóján a lengyel elnök hangsúlyozta, hogy a Három Tenger Kezdeményezés országai közül öt határos Ukrajnával, ahol brutális orosz invázió folyik. „Egy könyörtelen és agresszív rezsim teljes körű háborút vív a hátsó udvarunkban. Egy új biztonsági architektúra van kialakulóban, és a világ, ahogyan ismertük, elhalványulóban van. A 3SI ebben az új paradigmában lehetővé teszi, hogy ezeket a nehézségeket az instabil világban a stabilitás megteremtése érdekében együtt kezeljük. Ezért nem meglepő, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a Kezdeményezés biztonsági dimenziójára, úgy, mint a kettős felhasználású infrastruktúra fejlesztésére, a katonai mobilitás feltételeinek javítására, a kiberbiztonságra, valamint a kritikus infrastruktúra védelmére” – jelentette ki Duda.

Azt is hangsúlyozzák: a Három Tenger kezdettől fogva az Európai Unió kiegészítésére, nem pedig a vele való versenyzésre szolgált. Ezt tükrözi az is, hogy szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal.

Hozzátették: „Csak elképzelni tudjuk egy demokratikus Három Tenger térségének lehetőségeit, amely tiszteletben tartja a jogállamiság elveit és egységes piacként működik egy piacgazdaságban”.