Kiderült, miért mondott le Magyar Péter sógora a miniszterségről

A Válasz Online-nek adott interjút Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter az igazságügyi miniszteri posztra jelölt, de csütörtök este lemondott a jelöltségről. Melléthei-Barna jelölését sokan támadták, mivel Magyar Péter húgának férjéről van szó.

A visszalépett miniszterjelölt elmondta, hogy Magyar Péterrel 1999 óta barátok, a szombaton megválasztandó miniszterelnök húgával azonban csak 2024 őszén, jóval tiszás szerepvállalása után került közelebbi viszonyba, azóta viszont közös gyerekük is született már.

„Magyar Péter nem a rokonság vagy a régi barátság, hanem az elmúlt két évben kifejtett munkám és az ebben az időszakban megélt megbízhatóság miatt gondol engem alkalmasnak az igazságügyi miniszteri feladatra és ezért kért fel. Én pedig azért vállaltam el, mert meggyőződésem, hogy a szakmai pályafutásom, a személyes integritásom és az elmúlt két évben végzett munka alapján alkalmas vagyok ennek a szolgálatnak a betöltésére”

- fogalmaz Melléthei-Barna Márton, aki szerint ráadásul az igazságügyi tárca vezetése

„a legnehezebb feladat, amit ma a leendő miniszterelnök bárkinek tud adni. Ez nem kegy, nem 'ingyenpénz', hanem kőkemény szolgálat”.

Úgy érzi, alkalmas lett volna erre a nehéz feladatra, és az ő jelölését hibás volt úgy keretezni, hogy a „vejek után a sógorok világa jön”. De akkor miért döntött a visszalépés mellett?

„Természetesen érzékeltem a kérdésében említett és a közvéleményben valóban megjelent, ámde teljesen hamis percepciót. Azért, hogy a Tisza-kormány teljesen tiszta lappal indulhasson, s a nepotizmusnak még a látszata se vetülhessen rá, illetve, mert nekem a hazám sokkal fontosabb bármilyen pozíciónál, a visszalépés mellett döntöttem.”

És mihez kezd ezután?

„Listán szereztem mandátumot, a listára pedig azért kerültem fel, mert a Tisza Párt elnöksége az elvégzett munkám alapján alkalmasnak gondolt arra, hogy képviseljem a magyar embereket. Én az eskümnek megfelelően azon fogok mindennap dolgozni a képviselőségem ideje alatt, hogy Magyarország egy szerethető, demokratikus és európai jogállam legyen”

- válaszolta Melléthei-Barna Márton.

Frissítés:

Megnevezte új jelöltjét a posztra Magyar Péter: