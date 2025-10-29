Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de az még kérdéses, hogy hol – írja a 24.hu a Bloomberg-re hivatkozva.

Orbán Viktor a héten már említette, hogy Washingtonban fog találkozni az amerikai elnökkel, hogy megvitassák, miként mentesülhet Magyarország az orosz olajra kivetett szankciók közvetett hatásai alól.

Magyarország olaj- és gázimportjának nagy része Moszkvától függ. Ellentétben számos európai uniós országgal, amelyek Moszkva Ukrajna teljes körű inváziója után igyekeztek csökkenteni az orosz energiától való függőségüket, Magyarország fokozta beszerzéseit. Ez a függőség most energiaellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára, ugyanis az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb olajtermelőire.

A magyar kormány azzal próbálta meggyőzni az amerikai vezetést, hogy földrajzi elhelyezkedése miatt nincs más választása, mint az orosz olajra támaszkodni, noha az Adria-vezetéken keresztül is kaphatna olajat.