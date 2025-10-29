1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

mfor.hu

November eleji időpontot tűztek ki.

Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de az még kérdéses, hogy hol – írja a 24.hu a Bloomberg-re hivatkozva.

Orbán Viktor a héten már említette, hogy Washingtonban fog találkozni az amerikai elnökkel, hogy megvitassák, miként mentesülhet Magyarország az orosz olajra kivetett szankciók közvetett hatásai alól.

Magyarország olaj- és gázimportjának nagy része Moszkvától függ. Ellentétben számos európai uniós országgal, amelyek Moszkva Ukrajna teljes körű inváziója után igyekeztek csökkenteni az orosz energiától való függőségüket, Magyarország fokozta beszerzéseit. Ez a függőség most energiaellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára, ugyanis az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb olajtermelőire.

A magyar kormány azzal próbálta meggyőzni az amerikai vezetést, hogy földrajzi elhelyezkedése miatt nincs más választása, mint az orosz olajra támaszkodni, noha az Adria-vezetéken keresztül is kaphatna olajat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

Megvan Varga Judit új tisztsége

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

Elment a legendás esztéta

Meghalt György Péter, a magyar művészettörténet, esztétika és médiaelmélet kiemelkedő tudósa, aki évtizedeken át alakította a hazai felsőoktatás és a kortárs művészeti kutatás világát. Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora 71 éves volt.

Elhunyt Pintér Sándor egykori embere

Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok 78 éves volt. 

Nem adják fel: ismét tüntettek a taxisok

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

Az első budapesti fecske: Mátyásföld is elesett

Navracsics Tiborék rendelete nyomán. 

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

A Tisza Párt elnöke a Facebookon árulta el ezt.  

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Csütörtökre meghirdették a Kormányinfót. 

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

A Legfőbb Ügyészség is egyre több ilyen esetet regisztrált.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168