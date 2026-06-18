Kiderült, mikor zárhatja le az EU a Magyarországgal szembeni eljárást

Az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolaval tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök – számolt be a közösségi oldalán.

A találkozó fő témája a Magyarország ellen 2018-ban indított 7-es cikkely szerinti eljárás, amelyet a két fél szerint őszig le kell zárni. Emellett Magyar meghívta Metsolát egy magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban, hogy ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén.

Ami az uniós forrásokat illeti, a kormány egy friss rendelettel lehetővé tette a felhasználás bővítését. Erről az alábbi cikkünkben számoltunk be.