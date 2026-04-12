Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

2p

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Közélet Választás 2026

Kiderült, mikortól áramlanak majd a választási eredmények

mfor.hu

Várhatóan este 8-tól közli az adatokat a Nemzeti Választási Iroda.

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését; a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze.

A vasárnapi választások előzetes eredményeit a szavazás lezárását követően, a www.valasztas.hu oldalon teszik közzé, 10 percenkénti frissítéssel.

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat számlálják meg, ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.

A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára, a www.valasztas.hu-ra.

Fotó: MTI

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet állít ki.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pedig vasárnap este 7 órakor kezdi meg az országgyűlési választásra hozzájuk eddig beérkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre – a kézi számolást megelőzően – azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI ezek eredményét is közzéteszi a www.valasztas.hu oldalon vasárnap este.

Az átjelentkezéssel leadott szavazatok „bevárása” miatt azonban a választás egyéni választókerületi eredményeit legkésőbb jövő szombaton – amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn – kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG