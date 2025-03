Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője két ponton is módosíttatná a korántsem gránitszilárdságú alaptörvényt.

A törvénymódosítás alapján szabálysértést követ el, aki „a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínen megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz.” A javaslat szerint a rendőrség arcfelismerő szoftvert is használhat a résztvevők azonosítására, és a szabálysértésért pénzbírságot szabhat ki – írta a Magyar Hang.

