Kiderült, milyen részvényei vannak a Tisza frakcióvezetőjének

Bujdosó Andreának, a Tisza Párt frakcióvezetőjének – aki januárban még fővárosi képviselőként adott be vagyonnyilatkozatot – továbbra is megvan a 90 százalékban a tulajdonában álló lakása Ürömön, de év elején még nem tüntette fel a nyilatkozatban, hogy egy 40 négyzetméteres lakóházi teremgarázs birtokosa is a településen. A két ingatlant 2006, illetve 2016 óta tulajdonolja. A frakcióvezetőnek a 2021-ben vásárolt Toyota C-HR személyautója is megvan.

Többféle befektetéssel is rendelkezik: januári nyilatkozatához képest újdonság a K&H tartós befektetési számláján tartott több mint 4800 euró. Év elejéhez képest azonban csökkent a K&H értékpapír portfóliójának névértéke 38 ezerről 31 ezer euróra, Shell AMS PSP részvényének névértéke azonban 385 ezer euróról 437 ezer euróra nőtt. Bujdosó Andreának továbbra is van nyugdíj-megtakarítása: 6,5 millió forint MetLife nyugdíjprogramban, 11,6 millió forint Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztárban.

A kormánypárti politikus bankszámláján januárhoz képest nőtt a pénzösszeg: 900 ezer forintról 1,4 millió forintra, valamint devizában 800 ezer forintról 1,9 millió forintra. Hitelintézetnek több mint 2 millió forinttal tartozik, ez a tétel még nem szerepelt januári nyilatkozatában. Az országgyűlési képviselővé választását megelőző három évben adóköteles jövedelme származott vezetőfejlesztési tanácsadással foglalkozó egyéni vállalkozásából, illetve fővárosi közgyűlési képviselői megbízatásából, de a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagságáért nem kapott juttatást.

Bujdosó Andrea is nyilatkozott

Fotó: MTI

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője májusban leadott vagyonnyilatkozata szerint 11 millió forintos babaváró támogatást vett fel adóstársként. A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter továbbra is két XI. kerületi ingatlan – egy 95 és egy 52 négyzetméteres lakás – tulajdonosa, de a nagyobbat éppen értékesíti. A nyilatkozatban jelzi azt is, hogy a hitelintézeti számlakövetelésként májusban feltüntetett 33 millió forintból 18 millió az ingatlan értékesítéséből származó vételárelőleg. A januárban leadott vagyonnyilatkozatában ez az összeg mintegy 15 millió forint volt. Gulyás Gergelynek Bónusz Magyar Állampapírban csaknem 20 millió forintja van, ez nem változott az előző vagyonnyilatkozata óta.

A jövedelemnyilatkozatában még a miniszteri fizetését tünteti fel, illetve jelzi azt is, hogy díjmentesen látja el a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagságát.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője továbbra is tulajdonosa egy XI. kerületi 138 négyzetméteres lakásnak, felerészben tulajdonol egy balatonkenesei családi házat, és 2025-ben vásárolt egy XI. kerületi 50 négyzetméteres lakást is, amelynek szintén felerészben tulajdonosa. Számláján 8 millió forint van, ami a 2026 januárjában leadott vagyonnyilatkozatához képest 6 millió forintos gyarapodást jelent. Állampapírban továbbra is 9 millió forintot tart. A Belügyminisztérium korábbi parlamenti államtitkára a vagyonnyilatkozatában május 12-éig államtitkári fizetését tünteti fel, valamint jelzi, hogy díjazás nélkül látja el a Makovecz Alapítvány kurátori tisztségét.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője továbbra is három ingatlannal rendelkezik, mindegyik Ásotthalmon található: egy 5700 négyzetméteres tanya, egy 8900 négyzetméteres szántó és egy kivett út. Nagy értékű ingósága, autója, értékpapírban, takarékbetétben elhelyezett megtakarítása nincs.

Januárban még 11 millió forintos készpénze eltűnt a nyilatkozatából, ezen a soron nem szerepel semmi. Ugyanakkor bankszámláján januárban még nem volt összeg, most 7 millió forint van. Januárban az sem szerepelt a vagyonnyilatkozatában, hogy a más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése 10 millió forint. Országgyűlési képviselővé választása előtt Toroczkai László Ásotthalom polgármestereként, illetve megyei képviselőként szerzett adóköteles jövedelmet.

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Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki nem ült be az Országgyűlésbe, de záró vagyonnyilatkozatot neki is tennie kellett – továbbra is felerészben tulajdonol egy II. kerületi 123 négyzetméteres és egy 42 négyzetméteres lakást, Balatonfenyvesen pedig haszonélvezője egy 102 négyzetméteres üdülőnek. Az ingóságok között továbbra is feltünteti antik bútorait.

A korábbi miniszterelnök-helyettesnek állampapírban 10 millió forintja van, ez nem változott előző vagyonnyilatkozatához képest, készpénze viszont 10 millió forintról 5 millióra csökkent január óta, a számláján lévő 11 millió forint pedig 24 millióra gyarapodott. Szerződés alapján fennálló pénzkövetelése továbbra is 1,5 millió forint, tartozása nincsen.

(MTI)