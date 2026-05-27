Kiderült, miről váltott szót kedden Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamentben

Az Országgyűlés keddi ülésének egyik emlékezetes jelenete volt, amikor Magyar Péter miniszterelnök az üléstermen átvágva ment oda Gulyás Gergelyhez, a Fidesz frakcióvezetőjéhez, majd a két, egykor közeli barátságot ápoló politikus néhány, a közvetítésben nem hallható mondatot váltott egymással.
De mi hangzott el? A miniszterelnök a jelenet előtt egyébként külön beszélt Gulyáshoz. Azzal kezdte, hogy húsz éve hangzott el az őszödi beszéd, és nem gondolta volna, hogy Gulyás, akivel együtt küzdöttek a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása és az emberek szemének kilövetése ellen, 20 évvel később a mostani MSZMP frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este, a képviselője pedig belemondja a kamerába, hogy nem kapott választ, miután a miniszterasszony egyértelmű választ adott a kistelepülések iskoláiról. „Önök ugyanazt folytatják, ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy fogják végezni, el fognak tűnni a magyar politikai életből” – mondta Magyar.
Gulyás Gergely válaszában azt mondta, jól emlékszik arra, amikor húsz éve ketten jelentettek be tüntetést a Kossuth térre, aztán felvetette, hogy Magyar választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter akkori rendőrtábornok helyettesét rendészeti államtitkárnak. Forsthoffer itt is elmondta, hogy nem tudja ügyrendi javaslatként kezelni a felszólalást, de ezután még egy darabig nem tudott folytatódni az ülés, mert Magyar és Gulyás vitája még folytatódott egy kicsit.
Azóta már mindketten posztoltak a jelenetről. Magyar Péter azt írta, hogy Gulyás „hazug vádakkal” támadta meg a Tisza-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort, és mivel ő nem kapott szót a házelnöktől, hogy erre reagáljon, odament Gulyáshoz, és elmondta neki, hogy „Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban”.
Jeleztem Gulyás Gergelynek, hogy sms-ben átküldöm neki a saját 2010-es dícsérő mondatait Tóth Gábor munkájáról"
- tette még hozzá a miniszterelnök.
Válaszul Gulyás Gergely is posztolta saját verzióját:
„Tény, hogy Tóth Gábor Gergényi budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt a brutális rendőri túlkapások és a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása alatt. Én ennyit állítottam a miniszterelnök velem szembeni valóban méltatlan és személyes támadására válaszolva”
- írja szerda reggeli bejegyzésében, majd elismeri, hogy miután 2007 őszétől Tóth lett a budapesti főkapitány,
„a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre.”
Végül azonban hozzáteszi:
„A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”