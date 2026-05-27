Kiderült, miről váltott szót kedden Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamentben

Az Országgyűlés keddi ülésének egyik emlékezetes jelenete volt, amikor Magyar Péter miniszterelnök az üléstermen átvágva ment oda Gulyás Gergelyhez, a Fidesz frakcióvezetőjéhez, majd a két, egykor közeli barátságot ápoló politikus néhány, a közvetítésben nem hallható mondatot váltott egymással.

De mi hangzott el? A miniszterelnök a jelenet előtt egyébként külön beszélt Gulyáshoz. Azzal kezdte, hogy húsz éve hangzott el az őszödi beszéd, és nem gondolta volna, hogy Gulyás, akivel együtt küzdöttek a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása és az emberek szemének kilövetése ellen, 20 évvel később a mostani MSZMP frakcióját fogja vezetni, amely frakció jelenleg hazudik reggel, délben, este, a képviselője pedig belemondja a kamerába, hogy nem kapott választ, miután a miniszterasszony egyértelmű választ adott a kistelepülések iskoláiról. „Önök ugyanazt folytatják, ugyanúgy csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy fogják végezni, el fognak tűnni a magyar politikai életből” – mondta Magyar.

Gulyás Gergely válaszában azt mondta, jól emlékszik arra, amikor húsz éve ketten jelentettek be tüntetést a Kossuth térre, aztán felvetette, hogy Magyar választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter akkori rendőrtábornok helyettesét rendészeti államtitkárnak. Forsthoffer itt is elmondta, hogy nem tudja ügyrendi javaslatként kezelni a felszólalást, de ezután még egy darabig nem tudott folytatódni az ülés, mert Magyar és Gulyás vitája még folytatódott egy kicsit.

Azóta már mindketten posztoltak a jelenetről. Magyar Péter azt írta, hogy Gulyás „hazug vádakkal” támadta meg a Tisza-kormány rendészeti államtitkárát, Tóth Gábort, és mivel ő nem kapott szót a házelnöktől, hogy erre reagáljon, odament Gulyáshoz, és elmondta neki, hogy „Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban”.

"Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak. Elmondtam továbbá, hogy maga Gulyás Gergely dicsérte meg Tóth Gábor munkáját 2010-ben a Parlamentben, amit jegyzőkönyvek bizonyítanak. Tóth Gábort soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán.