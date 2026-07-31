Kiderült, mit gondolnak az emberek a köztévé lekapcsolásáról

Közvélemény-kutatást készített a Publicus Intézet a Népszavának az M1 és a Kossuth Rádió leállításával kapcsolatban. Kiderült, hogy a megkérdezettek többsége egyetértett azzal, hogy július 7-én a közmédia hírszolgáltatását a Tisza-kormány leállíttatta. A nézők 57 százaléka a döntést támogatta, 37 százalékuk találta azt rossznak – írta meg a Népszava.

Döntő volt azonban a kérdésben, hogy ki melyik pártot támogatta. A Tiszát támogatók 90 százaléka tartotta jogosnak, hogy felfüggesztették a műsort, míg a Fideszt támogatók 96 százaléka ez ellen volt. Akik bizonytalanok voltak, azoknak a bő harmada a döntés mellett volt, míg a felük elutasította azt.

A közvélemény-kutatás rámutatott arra is, hogy a bocsánatkérés a korábbi évek hírszolgáltatása miatt is jogos volt a válaszadók kétharmada szerint – a Fideszt támogatók 78 százalékával ellentétben a Tisza-támogatók 94 százaléka így gondolta, a bizonytalanoknak pedig a fele.

Kapcsolódó cikk MTVA: Közel kétmillióan nézhették a rendkívüli adásszünetet az M1-en Tömegek kapcsoltak az M1-re, és este is maradtak.

Az M1 híradót egyébként naponta vagy hetente a megkérdezettek 29 százaléka nézte, 46 százalékuk nem követte. A Kossuth Rádió esetében 18 százalékuk hallgatta az adót, kétharmaduk sosem. A válaszadók 77 százaléka soha nem követte a hirado.hu oldalát, napi rendszerességgel 3 százalékuk olvasta.

A Publicus-felmérés azt is felfedte, hogy a válaszadók 84 – a tiszások 90, a fideszesek 79 és a bizonytalanok 73 – százaléka szerint állami feladat a közmédia kormánytól független működését biztosítani. Tízből heten úgy gondolták: a közmédiára szükség van.

A felmérés rámutatott arra is, hogy a megkérdezettek szerint a közmédia három leglényegesebb feladata a hiteles, független tájékoztatás, minden politikai oldal álláspontjának arányos bemutatása és az ismeretterjesztés – ezeket 94, illetve 92-92 százalékra értékelték. A sportközvetítéseket a legkevésbé (72 százalék) tartották annak.