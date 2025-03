Kiderült: többezer milliárdba kerülne Trump követelése Magyarországnak

A védelmi kiadások emelését sürgeti maga a NATO is, de az 5 százalék helyett a 3 százalékot látják reálisnak.

Kérdés, hogy ez miből jönne össze, hiszen a költségvetés már így is hatalmas megszorításokon van túl, az adók megemelése pedig nem lenne elég – teszi hozzá a cikk.

Vagyis ha jövőre már 5 százaléknyi GDP-t költene Magyarország a védelmi célokra, akkor 2038-ig az 54 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene. De még akkor is 41 ezer milliárd forintba kerülne, ha csak 2030-tól emelkedne meg a kiadási limit.

