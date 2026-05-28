Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

Magyar Péter miniszterelnök döntött a kormány női kormányszóvivőinek további jogállásáról.
Ruff Bálint a javaslattévő
A szerda este megjelent Magyar Közlöny alapján a kormányfő a kormányzati igazgatásról szóló vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkörében eljárva, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaza Ruff Bálint javaslatára
Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát – 2026. május 28-ai hatállyal – a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává evezte ki.
Az érintettek éppen kinevezésük előtti napon válaszoltak újságírói kérdésre, hogy munkájukat fizetés nélkül, társadalmi munka formájában végzik.