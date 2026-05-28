Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Igen feszült a hangulat a fővárosi taxisok körében, akik a BL-döntő hétvégéjére Budapest megbénítását helyezték kilátásba a hatósági árak tervezett kivezetése miatt. A Fővárosi Hivatal szerint azonban okafogyott a blokád, mert a taxisok félreértették a javaslatot: pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27 százalékos áremelésről szavaz a közgyűlés.