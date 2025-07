„Kiesett a száján egy mondatnyi valóság” – újabb reakció érkezett Orbán Viktor beszédére

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Orbán Viktor az uniós pénzekkel kapcsolatban pontosan azt mondta: „12 milliárd forintot már hazahoztunk” (ennyi uniós pénz már elérhető Magyarország számára), „a másik felét” is haza kell hozni, de szerinte „az is meglesz.”

Szerinte „ehhez egy új, a baloldalt is magában foglaló kormány kell. Hát így! Akkor kezdhetjük is! Orbán megy – uniós milliárdok jönnek. Ennyi. A DK készen áll”.

„Orbán éves tusnádfürdői agymenése általában nem éri meg az elemzést: egy bomlott elme merengése nem létező dolgokról, egy elképzelt valóságban. De most kiesett a száján – talán véletlenül – egy mondatnyi valóság is. Elismerte, hogy a Fidesz nem képes hazahozni az uniós pénzeket”, közölte Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke Orbán Viktor tusványosi beszédével kapcsolatban.

