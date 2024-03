Kihallgatta az ügyészség Varga Juditot - egyelőre tanúként

Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertette az ügyészség álláspontját a Völner-Schadl-ügy kapcsán Magyar Pétertől kapott új információkkal kapcsolatban.

Fürcht elmondta, hogy

"egy nyomozás van folyamatban, amit az ügyészség rendelt el. Ezek a hangfelvételek egy tanúvallomás keretében le lettek foglalva, szemlézve. Ez a nyomozás folyamatban van. Tegnap is folytak nyomozási cselekmények, ma is folynak, jövő héten is fognak."