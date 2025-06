Kihallgatták és rabosították Zelcsényi Miklóst, a Tisza programkoordinátorát

Zelcsényit költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják. Zelcsényi az ügy szereplői közül a legkisebb hal, ő maga kitart amellett, hogy nem követett el bűncselekményt, arról pedig nincs hír, hogy Orbán fogorvosát, Bátorfi Bélát és az ő állandó üzlettársát, Szűcs Lászlót meggyanúsították volna.

Gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította is a múlt héten a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát – írja a 444.hu.

