Kihirdették a rákosrendezői pályázat győztesét

„A francia, holland, német, szlovák és magyar építészirodák együttműködésében megszületett nyertes mesterterv adja meg a városrész végleges szerkezetét, beépítését, építészeti karakterét, zöldhálózatát és közműhálózatát, valamint mindezek ütemezését” – írja a Karácsony Gergely keddi Facebook bejegyzésében.

„Az első helyezést elért konzorcium – Coldefy (Franciaország); CITYFÖRSTER (Németország); Sporaarchitects (Magyarország); Treibhaus Hamburg (Németország); Marko and Placemakers (Szlovákia) – tehát valódi nemzetközi együttműködésben dolgozó csapat győzött. A csapat különböző szakágakat integrál: urbanisztika, építészet, tájépítészet és az új, élettel teli városközpontok fejlesztése egyszerre jelenik meg a munkájukban” – teszi hozzá Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében.

„Korábbi projektjeik között olyan léptékű és komplexitású fejlesztések szerepelnek, mint a bécsi Aspern Seestadt közparkja, a kölni Max Becker Areal vagy a pozsonyi New Lido mesterterv, de jelentős középítészeti és infrastrukturális munkákban is részt vettek világszerte. Ez a tapasztalat különösen fontos egy ilyen volumenű, több évtizedes időtávon megvalósuló fejlesztés esetében” – emeli ki Vitézy.

Lényeges terv

„A terv lényege az, hogy a Rákosrendező vasútállomás köré sűrű városközpontot álmodik, ahol kevés az autó, de megjelennek kereskedelmi, vendéglátási, városközponti funkciók, új közterek, sétálóutcák, közfunkciók. Ezzel végre elérjük azt, ami számos kerületrészből annyira hiányzik: Budapest nem csak egy új lakónegyeddel, de egy új városrész-központtal is gazdagszik. Ezt aztán az állomástól távolodva egy szelídebb, kevésbé sűrű, zöldebb lakónegyed váltja, amely aztán a vasút mindkét oldalán egy összesen 15 hektáros zöld parkba torkollik” – összegzi Vitézy.

A magyar kormány tavaly januárban még a dubaji Eagle Hills Grouppal írt alá adásvételi szerződést a 100 hektáros területről, ahol a tervek szerint a beruházók egy mini-Dubajt, vagyis luxuslakásokat és irodaházakat terveztek a területre, a kormány pedig egy korábbi rendelettervezete alapján ehhez jókora közlekedés-fejlesztést tett volna hozzá. Azonban kiderült, hogy Rákosrendező területének egy részére a Budapesti Közműveken keresztül a fővárosnak is elővásárlási joga van, amit hosszas jogi vita után érvényesítettek is – teszi hozzá a 444.

Az infrastruktúra-fejlesztési megállapodást a főváros és a kormány szeptemberben írta alá, a nemzetközi tervpályázat pedig februárban zárult le. Összesen 14 magyarországi és nemzetközi iroda pályázott, ezeket egy szakmai zsűri bírálta el, amiben építészek, prágai és bécsi szakemberek mellett Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is szerepelt.