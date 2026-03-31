Kihirdették a rákosrendezői pályázat győztesét

Itt épül Budapest jövője – megvan a rákosrendezői győztes mesterterv– írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden.

„A francia, holland, német, szlovák és magyar építészirodák együttműködésében megszületett nyertes mesterterv adja meg a városrész végleges szerkezetét, beépítését, építészeti karakterét, zöldhálózatát és közműhálózatát, valamint mindezek ütemezését” – írja a Karácsony Gergely keddi Facebook bejegyzésében.

„Az első helyezést elért konzorcium – Coldefy (Franciaország); CITYFÖRSTER (Németország); Sporaarchitects (Magyarország); Treibhaus Hamburg (Németország); Marko and Placemakers (Szlovákia) – tehát valódi nemzetközi együttműködésben dolgozó csapat győzött. A csapat különböző szakágakat integrál: urbanisztika, építészet, tájépítészet és az új, élettel teli városközpontok fejlesztése egyszerre jelenik meg a munkájukban” – teszi hozzá Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében.

„Korábbi projektjeik között olyan léptékű és komplexitású fejlesztések szerepelnek, mint a bécsi Aspern Seestadt közparkja, a kölni Max Becker Areal vagy a pozsonyi New Lido mesterterv, de jelentős középítészeti és infrastrukturális munkákban is részt vettek világszerte. Ez a tapasztalat különösen fontos egy ilyen volumenű, több évtizedes időtávon megvalósuló fejlesztés esetében” – emeli ki Vitézy.

„A terv lényege az, hogy a Rákosrendező vasútállomás köré sűrű városközpontot álmodik, ahol kevés az autó, de megjelennek kereskedelmi, vendéglátási, városközponti funkciók, új közterek, sétálóutcák, közfunkciók. Ezzel végre elérjük azt, ami számos kerületrészből annyira hiányzik: Budapest nem csak egy új lakónegyeddel, de egy új városrész-központtal is gazdagszik. Ezt aztán az állomástól távolodva egy szelídebb, kevésbé sűrű, zöldebb lakónegyed váltja, amely aztán a vasút mindkét oldalán egy összesen 15 hektáros zöld parkba torkollik” – összegzi Vitézy.

A magyar kormány tavaly januárban még a dubaji Eagle Hills Grouppal írt alá adásvételi szerződést a 100 hektáros területről, ahol a tervek szerint a beruházók egy mini-Dubajt, vagyis luxuslakásokat és irodaházakat terveztek a területre, a kormány pedig egy korábbi rendelettervezete alapján ehhez jókora közlekedés-fejlesztést tett volna hozzá. Azonban kiderült, hogy Rákosrendező területének egy részére a Budapesti Közműveken keresztül a fővárosnak is elővásárlási joga van, amit hosszas jogi vita után érvényesítettek is – teszi hozzá a 444.

Az infrastruktúra-fejlesztési megállapodást a főváros és a kormány szeptemberben írta alá, a nemzetközi tervpályázat pedig februárban zárult le. Összesen 14 magyarországi és nemzetközi iroda pályázott, ezeket egy szakmai zsűri bírálta el, amiben építészek, prágai és bécsi szakemberek mellett Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is szerepelt.

Tordai bence is visszaléphet 3 napon belül

Tordai Bence is visszaléphet 3 napon belül

Addig a Tisza jelöltje is visszaléphet.

Ki hajrázik jobban: a Tisza vagy a Fidesz? Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

A Political Capital szociológus alapítója április 8-án, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Rekord részvétel lesz a választáson?

Rekordrészvétel lesz a választáson?

A Republikon Intézet erre számít.

Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz

Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz

Szerintük csak 39-ben nyerhet a Tisza.

Ezen múlik, hogy mikor indulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Szakmai szempontok döntenek az indulásról.

Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

A politikai elemző új poszttal jelentkezett.

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Ezúttal energetikai kérdésekről szól az anyag.

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből.

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával

A 21 Kutatóközpont több helyen is a Tisza Párt jelentős előnyére hívja fel a figyelmet.

Dobrev Klára saját Faceboook oldalára feltöltött videóüzenet közben

„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…” Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Hetek óta téma, hogy a kisebb pártok indulása milyen hatással van a választási matekra: nehezíti a kormányváltást, hiszen a változást akarók szavazatai szétoszlanak, vagy valós esélyt ad, hogy multipolárissá váljon az egyébként várhatóan homogén jobboldali parlament? Dobrev Klára gondolatait olvasóink nehezen fogadják. 

