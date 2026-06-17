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Közélet parlament Tisza Párt

Kihirdették: változnak a képviselők juttatásai, így spórolna rajtuk a Tisza

mfor.hu

Aki túllépi a keretet, attól levonják.

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben olvasható „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról” címet viselő 2026. évi XVII. törvény.

A jogszabály céljait így foglalta össze a törvényalkotó:

[1] A felelős és takarékos gazdálkodás elvének következetes érvényesítése érdekében szükséges az Országgyűlés működési költségeinek csökkentése.
[2] A költségek csökkentése terén az országgyűlési képviselőknek, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak elöl kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára.
[3] A pártfinanszírozás átláthatóbbá tétele érdekében meg kell szüntetni azokat a törvényi lehetőségeket, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását.
[4] A költségelszámolások tekintetében meg kell teremteni a modern, környezetbarát mobilitási megoldások jogszabályi kereteit.

A főbb módosítások pedig az alábbiak:

  • Az Országgyűlés működési költségeit csökkentik, a képviselőknek és képviselőcsoportoknak példamutató takarékosságot kell tanúsítaniuk
  • Megszűnik az a lehetőség, hogy a pártok országgyűlési képviselőcsoportjai a működési feltételeiket biztosító költségvetési támogatásból további támogatást kapjanak
  • A pártfinanszírozás átláthatóbbá válik, megszűnnek az átláthatatlan átcsoportosítási lehetőségek
  • A képviselői tiszteletdíj a KSH által közzétett, előző évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz
  • Bizottsági tagság esetén a tiszteletdíj 1,8-szoros, több bizottsági tagság vagy törvényalkotási bizottsági tagság esetén kétszeres
  • Képviselőcsoport-vezető tiszteletdíja az alapösszeg 2,65-szöröse, helyettesé 2,4-szerese
  • Alelnök, bizottsági elnök tiszteletdíja az alapösszeg 2,4-szerese, jegyzőé és Interparlamentáris Unió elnökéé 2,2-szerese
  • A házelnök tiszteletdíja az alapösszeg 2,91-szerese, egyéb juttatásaira a miniszterelnöki szabályok vonatkoznak
  • Az üzemanyagkártya feltöltése a NAV által közzétett árak alapján történik, a fogyasztási alapnorma legfeljebb 2000 cm3-es autóra vonatkozik
  • Hibrid és elektromos autók esetén is a benzinüzemű 2000 cm3-es autó normája az irányadó
  • Az üzemanyagkártya már útdíjra és autókarbantartásra is felhasználható
  • Budapesten lakcímmel nem rendelkező képviselők számla ellenében elektromos töltés és közösségi közlekedés költségtérítésére is jogosultak
  • Nemzetiségi képviselők és szószólók havi 2500 km-re elegendő üzemanyagköltségre jogosultak
  • A képviselőknek biztosított mobiltelefon-szolgáltatás költségét a tiszteletdíjból vonják le
  • A fel nem használt éves keret a következő évben vagy a megbízatás megszűnésekor a képviselőcsoporthoz kerül
  • A keret túllépése vagy jogosulatlan igénybevétel esetén a különbözetet levonják a tiszteletdíjból vagy vissza kell fizetni
  • Képviselőcsoportok és független képviselők nagyobb értékű eszközöket is beszerezhetnek a keretük terhére
  • A képviselőcsoport vezetője év közben átcsoportosíthatja a keretmaradványokat, erről havonta tájékoztatni kell az Országgyűlés Hivatalát
  • A személyi jövedelemadó szabályai szerint a képviselőknek természetben biztosított eszközök és szolgáltatások adómentesek

 

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