Kihirdették: változnak a képviselők juttatásai, így spórolna rajtuk a Tisza

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben olvasható „az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról” címet viselő 2026. évi XVII. törvény.

A jogszabály céljait így foglalta össze a törvényalkotó:

[1] A felelős és takarékos gazdálkodás elvének következetes érvényesítése érdekében szükséges az Országgyűlés működési költségeinek csökkentése.

[2] A költségek csökkentése terén az országgyűlési képviselőknek, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak elöl kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára.

[3] A pártfinanszírozás átláthatóbbá tétele érdekében meg kell szüntetni azokat a törvényi lehetőségeket, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását.

[4] A költségelszámolások tekintetében meg kell teremteni a modern, környezetbarát mobilitási megoldások jogszabályi kereteit.

A főbb módosítások pedig az alábbiak: