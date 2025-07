Kijött a rendelet: kötelező lesz a településeknek állampapírban tartani a pénzüket

Kijött a rendelet arról, hogy az önkormányzatok a jövőben maximum mennyi pénzt tarthatnak a bankokban, a többit ugyanis kötelezően be kell utalniuk a Magyar Államkincstárba. Az önkormányzatok az éves költségvetésük legfeljebb 5 százalékát tarthatják a bankszámlájukon, a többi pénzt a kincstárba be kell utalniuk. Ha elfogy a pénzük, akkor a kincstár utal nekik annyit, amennyi kell.

Első körben a leggazdagabb önkormányzatokat vonják csak be az akcióba, a fővárosra és a fővárosi kerületekre, valamint a megyei jogú városokra már október 1-től hatályba lép az új szabályozás. A városokat 2027. január 1-től, a többi települést 2028 január 1-től léptetik be a rendszerbe. Egy olyan rendelet is megjelent, hogy a kincstári ki-be utalások után a bankok nem számíthatnak fel díjakat.