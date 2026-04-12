Kijött a Závecz Research legfrissebb felmérése

Az ATV-n Závecz Tibor mondta el legfrissebb felmérésükat.

77,8 százalékos részvételnél Závecz Tibor azt mondta, hogy ő 75 százalékra gondolt, de a mai napot nézve 80 százalék körül lesz a végső részvétel.

Legfrissebb felmérésüket kedd-csütörtök között vették fel hibrid módszerekkel, 1000 fős mintán:

ezek szerint 54 százalék a Tisza Párt, 40 százalék Fidesz, Mi Hazánk 4 százalék, DK és Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalék.

Mandátumbecslésük pedig a következő: ha nem kerül be a Mi Hazánk, akkor a Tisza Párt 127-133, Fidesz 66-70, és egy roma nemzetiségű mandátumot is kiosztottak.

Hozzátette: ha bejut a Mi Hazánk, akkor ez átrendezheti a mandátumok sorsát.