Kijött az Állami Számvevőszék Budapest-kritikája

A főváros és Karácsony Gergely főpolgármester jelezte, hogy az iparűzési adó a legfőbb bevételi forrás, amelyből működtetni kell a várost, beleértve a közvilágítást, vízellátást, közétkeztetést vagy a szociális ellátást is. A BKK emlékeztetett, hogy az M3-as metró felújítása új szerelvényekkel zárult, továbbá 72 troli, 26 villamos és 300 új busz állt forgalomba, így a járműpark leromlásáról beszélni túlzás. Az ÁSZ sürgős intézkedéseket tart szükségesnek 2,5 millió ember életminősége érdekében – ezt már az Index tette hozzá a jelentéshez.

A dokumentum szerint az elmúlt években elmaradt jegyáremelések és a 14 év alattiak díjmentes utazása miatt is jelentős bevételektől esett el a főváros, míg az alulfinanszírozottság állandósult, a szolgáltatás színvonala romlott – olvasható.

