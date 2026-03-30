Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával

Baján, Székesfehérváron és Miskolcon is bajban lehet az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz ciklusok óta legyőzhetetlen képviselője. A 21 Kutatóközpont az elmúlt hetekben a Tisza Párt megbízásából több választókerületben is készített felmérést, hét körzet eredményeit publikálták vasárnap az intézet honlapján.

Ezek alapján a Telex arról ír, hogy több olyan körzetben is vezet a Tisza Párt jelöltje, ahol négy éve még bőven 50 százalék feletti eredménnyel nyert a Fidesz. Jelentős előnye van a tiszás jelöltnek a pécsi (Baranya 2) és a miskolci (Borsod 1) választókerületben, valamint vezetnek az egyik székesfehérvári (Fejér 2) és ráckevei (Pest 9) körzetben is, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a várakozások szerint.

Nem garantál előnyt a rutin?

A kutatók szerint a Fidesz annak ellenére van nehéz helyzetben a vizsgált választókerületekben, hogy egy kivételével mindegyikben hivatalban lévő, több ciklus óta veretlen jelöltet indítanak, akik így a tiszás kihívójuknál jóval ismertebbek a választókerületükben.

A többi közvélemény-kutatónál ez a helyzet

A 2026. március végi adatok alapján ez látható a biztos szavazók (vagy biztos pártválasztók) körében:

Nézőpont: Az adataik alapján a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet az országgyűlési választáson.

Medián: A legfrissebb, március 25-27-i kutatás alapján jelentős, 14-20 százalékpontos a Tisza-vezetés (53 százalék a Tiszának, 39 százalék a Fidesznek), ami akár kétharmados többséget is jelenthetne számukra egy választáson.

Republikon Intézet: A március 27-én közzétett adatok szerint a Tisza 9 százalékponttal vezet (44 százalék vs. 35 százalék) a biztos szavazók között.

Závecz Research: Március eleji adatai alapján 50-38 arányú, azaz 12 százalékpontos Tisza-vezetést mutattak.