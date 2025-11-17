Kik lesznek a Tisza-jelöltek? Érkeznek az infók

Október elején arról írt a Telex, hogy értesüléseik szerint Hadházy Ákos körzetében indítaná el jelöltként Bódis Krisztát a Tisza. Úgy tudják, hogy ez a terv azóta változott, és Bódis nem ott, hanem Budapest 2. választókerületében lesz jelölt-jelölt. Ennek a választókerületnek a VIII. kerület a székhelye, de az V. és a IX. kerületből tartoznak hozzá utcák. A Fidesznek itt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a választókerületi elnöke, van rá esély, hogy ő lesz a párt jelöltje is a választáson – írja a Telex.

Hadházy Ákos körzetében, azaz a zuglói központú Budapest 6. választókerületben Velkey György László lehet az egyike annak a három embernek, akik közül a párt tagjai kiválasztják majd a végső jelöltet. Velkey György László szeptemberben lett Magyar Péter kabinetfőnöke.

Kapcsolódó cikk Republikon: Magyar Péter népszerűsége több, mint duplája Orbán Viktorénak A bizonytalanok sem kedvelik a Fidesz elnökét.

A Tisza Párt ma este mutat be választókerületenként három jelöltet, akik közül előbb a Tisza Szigetek, majd a választókerületben élők szavazhatnak az általuk legalkamasabbnak tartott indulóra. A Telex értesülése szerint a Tisza Párt programalkotási szakembere, Tanács Zoltán Budapest I. választókerületében indulhat. Tanács Zoltánról, aki sikeres tanácsadói karrier után igazolt a Tiszához szeptemberben, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.