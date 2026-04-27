Közélet Deutsch Tamás

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Hivatalosan is megérkezett a kérelem.

A magyar hatóságok kikérték Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselőjének mentelmi jogát az Európai Parlamenttől, jelentették be Strasbourgban hétfőn – írja a Telex. Deutsch szerint nem más tett ellene feljelentést, mint Magyar Péter anyja, aki szerinte rágalmazás miatt menne bíróságra.

A portál összefoglalója szerint a Fidesz politikusának véleménye szerint ez áll az ügy mögött:

„Azt sérelmezi a leendő miniszterelnök anyja, hogy nyilvánosan elmondtam, hogy a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő (…) a Tisza Párt híve, ugyanis a Tisza Párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott”

A 24.hu cikke szerint Erőss Mónika, Magyar Péter anyja a poszt alatt reagált a politikus állításaira. Azt írta:

„Deutsch Tamás EP képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít. Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt. Hanem azért jelentettem fel, mert Deutsch Tamás azt állította rólam, hogy »Nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a TISZA baloldali megszorító csomagja«.”

 

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Megalakult a Fidesz frakció. 

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Reagált Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

