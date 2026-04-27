Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

A magyar hatóságok kikérték Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselőjének mentelmi jogát az Európai Parlamenttől, jelentették be Strasbourgban hétfőn – írja a Telex. Deutsch szerint nem más tett ellene feljelentést, mint Magyar Péter anyja, aki szerinte rágalmazás miatt menne bíróságra.
A portál összefoglalója szerint a Fidesz politikusának véleménye szerint ez áll az ügy mögött:
„Azt sérelmezi a leendő miniszterelnök anyja, hogy nyilvánosan elmondtam, hogy a Tisza párt javára – egyébként példátlan módon – még egy sajtóterméket is betiltó bírónő (…) a Tisza Párt híve, ugyanis a Tisza Párt, tehát egy politikai párt applikációjához aktivistaként csatlakozott”
A 24.hu cikke szerint Erőss Mónika, Magyar Péter anyja a poszt alatt reagált a politikus állításaira. Azt írta:
„Deutsch Tamás EP képviselő természetesen ezúttal is valótlanságokat állít. Deutsch Tamást természetesen nem azért jelentettem fel, amit a posztjában írt. Hanem azért jelentettem fel, mert Deutsch Tamás azt állította rólam, hogy »Nem véletlen, hogy Magyar Péter a bíró édesanyján keresztül elérte azt az ítéletet, azt a bírósági döntést, hogy betiltották annak az újságnak a különszámát, amelyik meg akarta mutatni minden magyar polgárnak, hogy milyen rettenetes dolgokat tartalmaz a TISZA baloldali megszorító csomagja«.”