Kínai hátterű cég nyert a honvédség közbeszerzésén

A kisebbségi tulajdonos az Aedus Log Szolgáltató Kft., melynek tulajdonosa, Szabó Zoltán több olyan cégben is tulajdonos vagy ügyvezető, amiben a Cecz többségét birtokló kínai férfi, Vu Csiang (Wu Jiang) is érdekelt. Szabó és Vu Csiang mindketten ügyvezetői a Ghiblinek.

A közbeszerzési iratok szerint a megbízás értéke nettó 1,57 milliárd forint, amelyből 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben és 2028-ban is nettó 393 700 787 forintot tervez felhasználni a VBÜ. A keretösszeg lehívására azonban nem vállaltak semmilyen kötelezettséget, tehát lehet, hogy egy forintot sem fognak költeni belőle, írja a lap.

Április 10-én megjelent a tender eredményéről beszámoló hirdetmény, ez alapján tehát a Ghibli Szállítmányozási Kft. nyerte el a pályázatot, alvállalkozóként pedig a CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t vonja be.

