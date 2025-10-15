Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

Lázár János legutóbbi, Kaposváron tartott Lázárinfóján a Telex tudosítása szerint egy teljesen más téma kapcsán, maga hozta elő a brüsszeli magyar kémbotrány ügyét. (Erről bővebben az alábbi dobozra kattintva olvashat.)

A miniszternek azért van köze az ügyhöz, mert az ominózus, 2015 és 2017 közötti időszakban a most építési és közlekedési miniszterként tevékenykedő politikus felügyelte a hírszerzést a kormányban.

„Nem emlékszem rá, hogy pontosan mi történt, de nekem az a dolgom, hogy megvédjem a hazát”

- mondta most a miniszter, aki hozzátette, hogy amennyiben igaz, amit a Direkt36 írt, akkor

„a magyar hírszerzők munkájáért kitüntetés járna”.

Az üggyel kapcsolatban Várhelyi Olivér jelenleg az egészségügyért felelős uniós biztos pozíciója is megrendült.