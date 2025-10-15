Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

Lázár János legutóbbi, Kaposváron tartott Lázárinfóján a Telex tudosítása szerint egy teljesen más téma kapcsán, maga hozta elő a brüsszeli magyar kémbotrány ügyét. (Erről bővebben az alábbi dobozra kattintva olvashat.)

A miniszternek azért van köze az ügyhöz, mert az ominózus, 2015 és 2017 közötti időszakban a most építési és közlekedési miniszterként tevékenykedő politikus felügyelte a hírszerzést a kormányban.

„Nem emlékszem rá, hogy pontosan mi történt, de nekem az a dolgom, hogy megvédjem a hazát”

- mondta most a miniszter, aki hozzátette, hogy amennyiben igaz, amit a Direkt36 írt, akkor 

„a magyar hírszerzők munkájáért kitüntetés járna”.

Az üggyel kapcsolatban Várhelyi Olivér jelenleg az egészségügyért felelős uniós biztos pozíciója is megrendült.

