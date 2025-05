Kinyírja az ügyvédi, orvosi és gyónási titkot is a kormány?

Rendkívül elkeserítő – mondta az elnök –, hogy a javaslat alapján a közélet befolyásolására irányuló tevékenységek között kiemelten szerepel a demokratikus vita, az állami és a társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására, valamint a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység, illetve az olyan tevékenység, amely befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére – sorolja a szinte pontosan a szakszervezetekre is illő meghatározást az elnök.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke leszögezte: a demokratikus jogállamok politikai rendszerének szerves részei a civil szervezetek, az érdekképviseletek, s köztük a szakszervezetek is. Programjaikkal, állásfoglalásaikkal, közéleti cselekvésükkel befolyásolják, korrigálják a komplex társadalompolitikai programot megfogalmazó pártok, illetve kormányok politikáját, döntéseit, cselekedeteit. Vagyis, részesei a fékek és ellensúlyok rendszerének.

A magyar ügyvédség köztestülete leszögezi: a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita. A közéleti vitában való részvétel – és ekként a közélet befolyásolása – számos alapjog védelmét élvezi: mindenekelőtt a véleménynyilvánítás szabadsága, de akár az egyesülési szabadság is védi a közéletet alakító magatartásokat.

A MÜK a levelében rámutatott arra, hogy a törvényjavaslat bizonytalan jogfogalmakat használ, ami alkalmas lehet az Alaptörvény védelmi körébe tartozó jogbiztonság követelményének megsértésére, valamint az egyesüléshez való jog és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog aránytalan korlátozására is. A törvényjavaslat egyes elnagyolt eljárási rendelkezései pedig a jogbiztonság sérelme mellett az Alaptörvény által garantált, a tisztességes hatósági ügyintézéshez való jogot, továbbá a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot is sérti.

