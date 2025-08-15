Kiperelték a végrehajtói kar szerződéslistáját és megdöbbentő számok derültek ki

Az átlagember számára leginkább a Schadl-Völner-ügyben hírhedté vált Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) a korábbiakhoz képest visszafogta ugyan a költekezést 2023-24-ben, de még így is százmilliós megbízások landoltak NER-közeli cégeknél – derül ki abból a szerződéslistából, amit a HVG perelt ki a MBVK-tól.

2023 júniusától 2024 végéig a korábbi időszakhoz képest kisebb, körülbelül egymilliárd forint körüli összegről szerződött az MBVK. A számszerűsíthető tételek 853,29 milliót tesznek ki, de néhány tanácsadási illetve bérleti szerződés óra- vagy darabáras, viszont nincs adat arról, hogy hány órát, alkalmat fizettek ki.

A legnagyobb tétel egy 635 milliós szerződés, amely televíziós műsorgyártásról és sugárzásról szól. A partner a régi, kedvelt NER-közeli cég, a Digital Minds Kft. Megbízta már őket az MTVA, jutott nekik szponzorpénz a Szerencsejáték Zrt.-től, és ők működtek közre a Rogán Cecíliához köthető – jelentős állami támogatással megvalósuló – sportrendezvényeknél, valamint ez a cég vette meg az állami vagyonkezelőtől a Rába egykori siófoki üdülőjét is.

A Digital Minds 4 fős mikrovállalkozás, amelynek nettó árbevétele 2022-ben 12,7, 2023-ban 13, tavaly pedig 13,9 milliárd forint volt, a két tulajdonos mindig vett ki osztalékot: a 4 év alatt a 10,3-ból 7,8 milliárdot. Az a szerződéslistából nem derül ki, hogy a Digital Minds milyen műsorokat gyártott a karnak, de talán valamilyen oktató- vagy reklámvideókra érdemes gondolni, mert ilyeneket korábban is gyártatott az MBVK, az évek alatt többmilliárd forint értékben – olvasható a 444 szemléjében.