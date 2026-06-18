2p
Közélet Magyar Nemzeti Bank (MNB) Matolcsy Ádám

Kirakodóvásár az MNB-nél: eladó három épület, amit Matolcsy idején vettek meg

mfor.hu

Olcsóbban adja el a jegybank azt a három épületet, amelynek a megvásárlása és felújítása több mint 36 milliárd forintba került. A Balatonakarattyán lévő luxusüdülőért 9,43 milliárdot kérnek.

Eladná a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Matolcsy György jegybankelnöksége idején beszerzett ingatlanokat – tudta meg a 444. A három ingatlan kikiáltási ára összesen 23 milliárd forint, annak ellenére is, hogy Matolcsyéknak több mint 36 milliárdba került az épületek megvásárlása, felújítása.

Az egyik piacra tett ingatlan a Balatonakarattyai Oktatás- és Képzési Központ (BOKK), az MNB balatoni luxusüdülője, amit közel 20 milliárdért újított fel a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint cége, a Raw Development. 

A balatonakarattyai 12 épületből álló, 73 beállós autóparkolóval, 2 beállós autóbusz-parkolóval, wellnessrészleggel, medencével, szaunával, tenisz- és fallabdapályával rendelkező 20 milliárdos luxusüdülőt nettó 9,43 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg. 

A Budai Várban található MNB-épület, az úgynevezett Bölcs Vár is eladó. Ezt a jegybank néhány év alatt kétszer vette meg összesen 8,7 milliárd forintért.

A közeli Szentháromság téren lévő Pallas Athéné Konferencia Központ szintén eladó, 3,4 milliárd forintos kikiáltási áron. Az épületben a konferenciaközpont mellett 6 teljesen felszerelt apartman is helyet kapott.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elvesztette díszpolgári címét Matolcsy György

Elvesztette díszpolgári címét Matolcsy György

Visszavonta Kecskemét város közgyűlése a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének díszpolgári címét. A kezdeményező frakció szerint az MNB-ügy miatt már nem méltó erre Matolcsy György.

Továbbra is küzd Budapest azért, hogy egyenesbe jöjjön

Továbbra is küzd Budapest azért, hogy egyenesbe jöjjön

49 milliárd forintos hiányt mutat a fővárosi önkormányzat számlája.

Magyar Péter miniszterelnök és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke

Kiderült, mikor zárhatja le az EU a Magyarországgal szembeni eljárást

A 7-es cikkely szerinti eljárásról tárgyalt az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola Magyar Péterrel.

Eurómilliárdokat érintő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben

Eurómilliárdokat érintő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben

Nagy lépést tett a kormány afelé, hogy a hónapokon belül kötelezően felhasználandó több ezer milliárd forintot valóban felhasználhassa. Magyar Péter elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát is.

Érkeznek a bejelentések, erről döntött a kormány – kövesse velünk a kormányszóvivői tájékoztatót percről percre!

Felülvizsgálják a dohány- és kaszinókoncessziókat, jól halad az EU-s pénzek megszerzése – erről volt szó a kormányszóvivői tájékoztatón

Csütörtökön 11 órától rendezték a tájékoztatót. 

Szijjártó Péter barátjának is jutott a miniszter által letárgyalt üzletből

Szijjártó Péter barátjának is jutott a miniszter által letárgyalt üzletből

Nem találtak alkalmasabb céget a minisztériumban?

Örülhetnek a Fővárosi Törvényszék bírói, Matusik Tamás lett az elnök

Matusik Tamást nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – tudatta a törvényszék közleményben szerdán.

Orbán Viktor Brüsszelben: „Brüsszelt meg kell reformálni”

Az április 12-i választási vereség óta a mostani Orbán Viktor első hivatalos külföldi útja. A volt miniszterelnök a Patrióták Európáért csoport találkozóján vesz részt szerdán Brüsszelben, és még sajtótájékoztatót is fog tartani délután.

Újabb vagyonnyilatkozatok jöttek ki, lehet böngészni

Közzétették a kormany.hu-n a nem országgyűlési képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatát szerdán; Bóna Szabolcs agrárminiszter jelentős földtulajdonnal rendelkezik, Lannert Judit, az oktatási tárca vezetője értékpapírban több mint 100 millió forintot tart, Vitézy Dávid közlekedési miniszter pedig csökkentette magyarállampapír-állományát.

Jönnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal jogszabályai

Magyar Péter jövő hétre ígéri. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG