Kirakodóvásár az MNB-nél: eladó három épület, amit Matolcsy idején vettek meg

Eladná a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Matolcsy György jegybankelnöksége idején beszerzett ingatlanokat – tudta meg a 444. A három ingatlan kikiáltási ára összesen 23 milliárd forint, annak ellenére is, hogy Matolcsyéknak több mint 36 milliárdba került az épületek megvásárlása, felújítása.

Az egyik piacra tett ingatlan a Balatonakarattyai Oktatás- és Képzési Központ (BOKK), az MNB balatoni luxusüdülője, amit közel 20 milliárdért újított fel a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint cége, a Raw Development.

A balatonakarattyai 12 épületből álló, 73 beállós autóparkolóval, 2 beállós autóbusz-parkolóval, wellnessrészleggel, medencével, szaunával, tenisz- és fallabdapályával rendelkező 20 milliárdos luxusüdülőt nettó 9,43 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg.

A Budai Várban található MNB-épület, az úgynevezett Bölcs Vár is eladó. Ezt a jegybank néhány év alatt kétszer vette meg összesen 8,7 milliárd forintért.

A közeli Szentháromság téren lévő Pallas Athéné Konferencia Központ szintén eladó, 3,4 milliárd forintos kikiáltási áron. Az épületben a konferenciaközpont mellett 6 teljesen felszerelt apartman is helyet kapott.