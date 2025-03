Kirúgták a kínai autóipari cég szakszervezetisét Pápán, jön a demonstráció

A szakszervezet nyitott arra, hogyha a munkáltató tárgyalni szeretne a titkár helyzetéről, akkor beszéljenek. De közbenmárcius 28-ára (péntekre) a testvér szakszervezeteikkel közösen demonstrációt hirdettek a pápai cég telephelye elé,hogy felhívják a figyelmet a cég szerintük jogszerűtlen lépésére. Ezzel egyben azt is üzenik minden cégnek, hogy a szakszervezetek ilyesmit nem fognak csendben eltűrni. Nem lehet hírverés nélkül megúsznia egyetlen munkáltatónak sem egy ilyen húzást.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!