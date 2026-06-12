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Közélet

Kirúgták az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét?

mfor.hu

A Telex értesülését egyelőre nem erősítették meg.

Felmentették Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatóját – tudta meg a Telex egy hivatali forrástól. Bárdos Szabolcs 2020 októberétől volt az AH főigazgatója.

Néhány órával korábban Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró posztolt arról, hogy az AH, valamint más polgári titkosszolgálatok – az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – főigazgatóit is menesztették.

A titkosszolgálati vezetők menesztéséről a Telex kérdéseket küldött a Belügyminisztériumnak és a Tisza Pártnak is, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.

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