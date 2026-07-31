2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közélet Dunamenti Erőmű Paksi Atomerőmű Kapitány István Magyar Péter

Kis fellélegzés – vasárnap újraindulhat a Dunamenti Erőmű

mfor.hu

Várhatóan vasárnaptól újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja.

Magyarország második legnagyobb gáztüzelésű erőműve, a százhalombattai Dunamenti Erőmű még csütörtökön állt le. Magyar Péter miniszterelnök esti bejelentése szerint az egyik blokk újraindításánál, a tömítéseknél észleltek speciális rendellenességet. Emiatt kellett leállítani a működést.

„Ez a leállás a Paksi Atomerőmű energiatermelési csökkenése idején, az egyik legkritikusabb magyarországi energiahelyzetben, mintegy 380 megawatt újabb kiesést jelentett. A részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kaptuk a helyzíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van. A vezetés tájékoztatása szerint a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűlését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése, és az üzem újraindítása” – közölte Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint ezért az erőmű az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnaptól hozzájárulhat a magyar energiatermelési kapacitáshoz, és az ehhez szükséges egyensúlyhoz.

Magyar Péter megismételte, hogy jelenleg a MAVIR szakemberei egyeztetnek a nagyfogyasztókkal, hogy a következő napokban milyen önkéntes fogyasztáscsökkenést tudnak vállalni, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakokban. Elsősorban akkumulátorgyárak, cementüzemek és műtrágyagyárak jöhetnek szóba, de autógyárakat és a nyíregyházi Lego üzemet is megkérik majd az alacsonyabb gyártási működésre. Magyarország nem exportál, hanem importál áramot az esti időszakban. A lakosságot újra felkérte az alacsonyabb energiafogyasztásra. Akár egész augusztusban is eltarthat a rendkívüli energiahelyzet. 

„A Paksi Atomerőmű leállása akár 50 milliárd forint többletköltséget is okozhat a költségvetésnek, ami elkerülhető lett volna, ha az előző kormány elvégezte volna az atomerűmű biztonságos működtetéséhez szükséges fejlesztéseket alacsony vízállás esetére” – közölte Magyar Péter. 

Ma 11 órakor a MOL Dunai Finomítójában tart rendkívüli sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rendkívüli energia- és vízhelyzetről. 

Itt nézhetik meg a teljes bejelentést. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Apró jó hír a hazai demográfiai helyzettel kapcsolatban

Apró jó hír a hazai demográfiai helyzettel kapcsolatban

5790 gyermek született, és 9167 ember vesztette életét júniusban idehaza. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1 százalékkal csökkent. Többen kötöttek viszont házasságot.

Mától több adó- és vámszabály változik

Mától több adó- és vámszabály változik

Gyorsabbá és egyszerűbbé válik a vámeljárás, megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, a visszafizetési kérelmeket még 90 napig lehet benyújtani a NAV-hoz.

58. Kékszalag befutó

Az RSM nyerte az idei Kékszalag versenyt

Fordulatos, izgalmas 13 óra 27 perces vitorlázást követően az RSM katamarán szelte át elsőként a célvonalat az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, elhódítva ezzel az abszolút kategória leggyorsabb hajónak járó trófeát. Ezzel lezárult a Raiffeisen Audi Fifty-Fifty éveken át tartó egyeduralma, a címvédő és Kékszalag rekorder katamarán hatalmas hajrával a harmadik helyet szerezte meg. Másodikként a legendás, 13-szoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas futott be a Process Solutions fedélzetén.

Megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége Ferihegyen a repülőtéri parkolókban

Megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége Ferihegyen a repülőtéri parkolókban

A taxisok az intézkedés felfüggesztését kérik.

Hat-hét parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz-frakció

Hat-hét parlamenti képviselőt is lecserélhet a Fidesz-frakció

Azoktól válnának meg, akik 2030-ban már nem indulhatnak a tisztségért az új szabály szerint.

Tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága

Tovább csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága

20 százalékra csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, a Tisza Pártnak pedig 58 százalékos a tábora a teljes népességre vetítve. A Republikon friss elemzéséből az is kiderül, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében még nagyobb a különbség.

Ennyiért használta a külföldi repterek VIP-váróit Szijjártó Péter és delegációja

Ennyiért használta a külföldi repterek VIP-váróit Szijjártó Péter és delegációja

Összesen több mint 51 millió forintot költöttek, a legtöbbet egy oroszországi úton.

Új felmérés: a Fidesz szavazóinak többsége nem hisz Orbán Viktor jóslatának?

Új felmérés: a Fidesz szavazóinak többsége nem hisz Orbán Viktor jóslatának?

Tusványos után kérdezték a magyarokat.

Nem lesz ok örömre a benzinkutakon – ez vár az autósokra

Nem lesz ok örömre a benzinkutakon – ez vár az autósokra

Felemás lehet a csütörtöki kép.

Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Erre tett javaslatot a mentelmi bizottság.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG