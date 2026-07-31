Kis fellélegzés – vasárnap újraindulhat a Dunamenti Erőmű

Magyarország második legnagyobb gáztüzelésű erőműve, a százhalombattai Dunamenti Erőmű még csütörtökön állt le. Magyar Péter miniszterelnök esti bejelentése szerint az egyik blokk újraindításánál, a tömítéseknél észleltek speciális rendellenességet. Emiatt kellett leállítani a működést.

„Ez a leállás a Paksi Atomerőmű energiatermelési csökkenése idején, az egyik legkritikusabb magyarországi energiahelyzetben, mintegy 380 megawatt újabb kiesést jelentett. A részben állami tulajdonú erőmű vezetésétől azt a tájékoztatást kaptuk a helyzíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van. A vezetés tájékoztatása szerint a meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, és az érintett terület lehűlését követően már pénteken megkezdődhet a beszerelése, és az üzem újraindítása” – közölte Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint ezért az erőmű az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnaptól hozzájárulhat a magyar energiatermelési kapacitáshoz, és az ehhez szükséges egyensúlyhoz.

Magyar Péter megismételte, hogy jelenleg a MAVIR szakemberei egyeztetnek a nagyfogyasztókkal, hogy a következő napokban milyen önkéntes fogyasztáscsökkenést tudnak vállalni, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakokban. Elsősorban akkumulátorgyárak, cementüzemek és műtrágyagyárak jöhetnek szóba, de autógyárakat és a nyíregyházi Lego üzemet is megkérik majd az alacsonyabb gyártási működésre. Magyarország nem exportál, hanem importál áramot az esti időszakban. A lakosságot újra felkérte az alacsonyabb energiafogyasztásra. Akár egész augusztusban is eltarthat a rendkívüli energiahelyzet.

„A Paksi Atomerőmű leállása akár 50 milliárd forint többletköltséget is okozhat a költségvetésnek, ami elkerülhető lett volna, ha az előző kormány elvégezte volna az atomerűmű biztonságos működtetéséhez szükséges fejlesztéseket alacsony vízállás esetére” – közölte Magyar Péter.

Ma 11 órakor a MOL Dunai Finomítójában tart rendkívüli sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rendkívüli energia- és vízhelyzetről.

Itt nézhetik meg a teljes bejelentést.

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