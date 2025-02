Lejárt a Kisfaludy-támogatás tiltása, máris eladnák

Olyan étterem is kap pitiáner támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amelyek tulajdonosai vélhetően egyáltalán nem szorulnak rá a segítségre.

Kapcsolódó cikk Kisfaludy-pénzek: milliárdos bevételű cég is lehajolt az apróért Olyan étterem is kap pitiáner támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amelyek tulajdonosai vélhetően egyáltalán nem szorulnak rá a segítségre.

A felső árkategóriás panzió hirdetése nem régiben bukkant fel az ingatlan.com-on, de abban nem tettek említést arról, hogy egy turisztikai szálláshelyről van szó — vette észre a 24.hu. A házat árusító Dry Ingatlan Kft.-nél a lap kérdésére azt mondták: a tulajdonos nemcsak üzleti, hanem magáncélú lakásként is kínálja a hétszobás, 290 négyzetméteres épületet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!