Ez is ritka: maximálisan egyetért Karácsony Gergely és Lázár János

Egyúttal elárulta azt is, hogy győztünk a bíróságon.

Kiss Ambrus szerint ez alapján ez az összeg visszajár Budapestnek, ha pedig a kincstár nem tesz eleget ennek, akkor kártérítési per keretében fognak érvényt szerezni igazuknak.

Újságírói kérdésre Kiss Ambrus arról is tájékoztatott, a szolidaritási hozzájárulás kincstári inkasszálásáról szóló perben született ítélet írásos változatát még nem kapták kézhez. Hozzátette viszont, a szóbeli ítélet arról szólt, hogy

Ezzel kapcsolatban Kiss Ambrus azt mondta, az a „nemzeti lázadás”, ami számos polgármester megszólalásában már fellelhető, már nemcsak igazságtalanra, hanem működésképtelenségre is rámutat. A várospolitikus hangsúlyozta, az előterjesztés szövege szerint nem értenek egyet a törvényességi felhívásban megfogalmazottakkal, nem tartják helyénvalónak, hogy az előző évihez képest még 21 milliárd forinttal többet fizessenek be a költségvetésbe.

az összes idősotthon, a hajléktalanellátók, a kulturális intézmények (közte a színházak), az óvodák, a zöldfelület-gondozás, illetve a BKK-rendészet kivételével a közterület-felügyelet is „bezárná kapuit”.

A főigazgató azt mondta, kezdeményeztek egy magas szintű találkozót Lázár Jánossal, illetve a közgyűlésen keresztül a Fővárosi Közmunkák Tanácsának összehívását is szeretnék elérni.

Először 60 napon belül kell megállapodni a területhasználatról ez ugyanis a birtokba adás feltétele – ismertette Kiss Ambrus. Ebben rögzíteni kell, hogy az új tulajdonos milyen módon és mértékben kívánja hasznosítani, illetve arról is rendelkezni kell, hogy a MÁV vagy a vagyonkezelő által alkalmazott másodlagos hasznosításoknak (például bérbe adott terület) mi legyen a sorsa.

ugyanis a Fidesz-közeli érintettséggel is bíró , a területre elővásárlási joggal ugyancsak rendelkező Stockton Zrt. még nem nyilatkozott, élni kíván-e e lehetőséggel.

Hétfőn és kedden bizottsági ülésekkel, szerdán pedig a Fővárosi Közgyűlés plenáris ülésével indul a budapesti városvezetés hete. Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója szerda délután tartott háttérbeszélgetésén több napirendi pontot is kiemelt, melyek közül talán a legfontosabb Rákosrendező ügye, az előterjesztést Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közösen jegyzi.

A júniusi közgyűlésre három etapban fog közelebb kerülni a rákosrendezői megoldás. Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója közölte, meg kell állapodni a területhasznosításról, a hulladékelszállítás és kármentesítés kérdéséről, majd nyílt tervpályázatot írnak ki a fejlesztésre. A háttérbeszélgetésen szóba került a nagy vihart kavart szolidaritási hozzájárulás ügye is.

