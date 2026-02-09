1p
Közélet Budapest Izrael

Kiszivárgott mire készül Netanjahu – Budapest is részese lehet

mfor.hu

Tavasszal ismét sokan felfigyelhetnek az izraeli politikusra, aki nem akaárhol szólalhat fel.

Márciusban budapesti látogatásra érkezhet Benjamin Netanjahu. Az izraeli kormányfő a Times of Israel információi szerint a CPAC Hungary rendezvényén mond majd beszédet – szemlézte a lapot a 24.hu. A hírt az izraeli miniszterelnök hivatal is megerősítette. Netanjahu tavaly április után térhet vissza ismét a magyar fővárosba.

2025-ben is Magyarországon járt az izraeli politikus
2025-ben is Magyarországon járt az izraeli politikus
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A március 21-én rajtoló konzervatív seregszemle pontos vendéglistája még nem publikus, de a szervezők idén is több neves külföldi politikust várnak.

A legnagyobb érdeklődés Donald Trumpot övezi, akinek jelenlétében bízik a házigazda Alapjogokért Központ, ám alternatívaként felmerült Marco Rubio amerikai külügyminiszter neve is.

A diplomáciai nagyüzem részeként Orbán Viktor a jövő héten Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal folytasson tárgyalásokat, ami tovább erősítheti a konferencia körüli nemzetközi figyelmet.

Benjámin Netanjahut a Nemzetközi Büntetőbíróság körözi a gázai háborúban elkövetett bűnökkel összefüggésben. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ijesztő: egyetlen szó miatt vadászgépet kaptak a nyakukba

Ijesztő: egyetlen szó miatt vadászgépet kaptak a nyakukba

A Wizz Air utasokat szállító járatán történt meg a komoly eset, melynek katonai kíséret lett a vége.

„Ezt harsogja a kormány sajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!” – Olvasóink hevesen reagáltak

„A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!” – Olvasóink hevesen reagáltak

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, aminek hallatán megtelt ismét a kommentfal: Könyöradomány? Alamizsna? Vagy tisztességes nyugellátás? Olvasóinktól idézünk.

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Eltűnt 1,7 milliárd forint a győri önkományzat lakáskasszájából, amelyet azóta pótoltak, de az ügy még nem zárult le. A győri polgármester most azt mondta, büntetőeljárás indult. 

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Áprilisig ítéletet hozhat a Pécsi Ítélőtábla a városi buszbeszerzés során történt korrupciós botránnyal kapcsolatban. Az egyik vádlott már nem él, egy másik beismerte a pénzmosást, de két ember sorsa még kérdéses. Akkor buktak le, amikor egy holland bankban két órán keresztül szórták be a készpénzt az ATM-ekbe. 

Benzinnel oltaná a tüzet a választás előtt a kormány? Miért nincs növekedés? – Ez Viszont Privát Extra

Ezen a héten rendhagyó adással érkezik az Ez Viszont Privát. Herman Bernadett főmunkatársunk Gyükeri Mercédesszel és Tóth Leventével beszélget a gazdaság és közélet aktuális témáiról, a GDP-ről, a vagyonnyilatkozatokról és a készpénzhasználat erőltetéséről. 

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Bedőlt Vogel Evelin új üzleti vállalkozása?

Kényszertörlési eljárás indult Magyar Péter ex-barátnője, Vogel Evelin tavaly alapított cége ellen. De még fellebbezhet.

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Széles körhöz eljutottak a szavai.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168