Kiszivárgott mire készül Netanjahu – Budapest is részese lehet

Márciusban budapesti látogatásra érkezhet Benjamin Netanjahu. Az izraeli kormányfő a Times of Israel információi szerint a CPAC Hungary rendezvényén mond majd beszédet – szemlézte a lapot a 24.hu. A hírt az izraeli miniszterelnök hivatal is megerősítette. Netanjahu tavaly április után térhet vissza ismét a magyar fővárosba.

2025-ben is Magyarországon járt az izraeli politikus

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A március 21-én rajtoló konzervatív seregszemle pontos vendéglistája még nem publikus, de a szervezők idén is több neves külföldi politikust várnak.

A legnagyobb érdeklődés Donald Trumpot övezi, akinek jelenlétében bízik a házigazda Alapjogokért Központ, ám alternatívaként felmerült Marco Rubio amerikai külügyminiszter neve is.

A diplomáciai nagyüzem részeként Orbán Viktor a jövő héten Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal folytasson tárgyalásokat, ami tovább erősítheti a konferencia körüli nemzetközi figyelmet.

Benjámin Netanjahut a Nemzetközi Büntetőbíróság körözi a gázai háborúban elkövetett bűnökkel összefüggésben.