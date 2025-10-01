Kitalálja, miért kellett rendkívüli parlamenti ülést összehívni?

Rendkívüli parlamenti ülés megtartását kezdeményezte Semjén Zsolt szerdán Kövér László házelnöknél – írja a hvg.hu.

A lap szerint a kormány nevében benyújtott indítvány alapján egy, az őszi ülésszakban eredetileg nem tervezett ülésen, október 7-én tárgyalnák azt a frissen benyújtott kormányjavaslatot, amely meghosszabbítaná a november 14-én lejáró háborús veszélyhelyzetet 2026. május 13-ig, vagyis a teljes kampány- és választási időszakra is.

A veszélyhelyzet és ezzel együtt a rendeleti kormányzás meghosszabbítása régóta kormányzati automatizmus, a rendkívüli ülés viszont azért kell, mert a kabinetben elszámolták magukat, és enélkül kicsúsznának az időből - írja a lap.

Majd' elfelejtették

Fotó: Izsó Márton Artúr

A kormányzat – ideértve a hosszabbítgatásokat mindig előterjesztő Semjén Zsoltot is – figyelmetlensége súlyos anomáliákat okozott volna, mert rendkívüli parlamenti ülés nélkül csak november 17-én tudták volna megszavazni a hosszabbítást, ami nem egyszerűen 3 nap veszélyhelyzet nélküli átmeneti időszakot jelentett volna november 14-től, hanem azzal is járt volna, hogy az eddigi összes, az elmúlt években erre hivatkozva hozott rendelet hatályát vesztette volna, és több százat kellett volna újra elfogadni.

Semjén Zsolt szerdán néhány perccel dél előtt nyújtotta be az indítványát, Kövér László pedig rögtön össze is hívta az Országgyűlés munkarendjéről döntő Házbizottság soron kívüli ülését péntek délelőttre. Azon döntenek az október 7-i rendkívüli ülésről.