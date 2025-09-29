Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Közélet Hadügy, védelem, honvédelem NATO Orbán Viktor

Kitért a válasz elől Orbán Viktor – segítene Magyarország, ha támadás érne egy NATO-országot?

mfor.hu

Nem adott egyértelmű választ a miniszterelnök.

Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó portál újságírója szúrta ki Orbán Viktor hétfő reggeli, a Harcosok Órája című műsorban adott interjújának egy érdekes részletét.

A miniszterelnököt a NATO-alapszerződés 5. cikkelyéről, azaz arról a cikkelyről kérdezték, amelyben a szövetséges országok vállalják, hogy „egyikük vagy többjük ellen” intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.

„Minden nap hosszú órákat foglalkozom a háború kérdésével”

- kezdi válaszát Orbán Viktor, aki elmondja, hogy rengeteget foglalkozik a háború aktuális kérdéseivel.

„De van erre válasz?” – teszi fel a kérdést a riporter, visszautalva az eredeti kérdésre, azaz hogy mit lépne Magyarország, ha életbe lépne egy ilyen 5. cikkelyben leírt állapot.

„Majd ha helyzet lesz, lesz”

- válaszolja a miniszterelnök, aki tehát nem mondta ki, hogy természetesen hazánk eleget tesz szövetségesi kötelezettségeinek, azaz „ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. Cikke által elismert egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Felekkel egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket, ideértve a fegyveres erő alkalmazását is, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.”

Nem akarok nagy szavakat használni, de számomra azért ez egy mérföldkőnek tűnik a magyar kül- és biztonságpolitikában”

- értékeli az elhangzottakat Panyi Szabolcs.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csaba László: Orbán Viktor a jelenlegi stílusban nehezen kormányozhat tovább

Csaba László: Orbán Viktor a jelenlegi stílusban nehezen kormányozhat tovább

Úgy viselkedik a miniszterelnök, mint aki bármit megtehet. A Tisza jövőjét sem látja rózsásnak a közgazdász.

Betalált az Otthon Start – de a tiszás szavazóknál is?

Betalált az Otthon Start – de a tiszás szavazóknál is?

Éles különbség van a program megítélésében pártpreferenciák szerint.

Két település választott: sehol nincs a Tisza és a Fidesz

Két település választott

Gyömrőn és Tótszerdahelyen tartottak vasárnap időközi polgármester-választást.

Megvannak a nemzeti konzultáció kérdései a Tisza-adóról

Megvannak a nemzeti konzultáció kérdései a Tisza-adóról

Kiderült, milyen kérdésekre várja a választ Orbán Viktor. 

Három polgármester is lemondott, ma választanak újat

Három polgármester is lemondott, ma választanak újat

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Gyömrőn polgármestert és két egyéni választókerületben képviselőket, Tótszerdahelyen és Bezeréden pedig polgármestert választanak.

Újra benyújtotta a Jobbik javaslatát a pedofilok kémiai kasztrálására

Újra benyújtotta a Jobbik javaslatát a pedofilok kémiai kasztrálására

A Jobbik már hosszú évekkel ezelőtt – először 2016-ban – követelte a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását, a Fidesz azonban rendre lesöpörte az asztalról a felvetésünket – írja a párt közleményében.

A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció most bejelentett kérdése

A társasági adó emelésére kérdez rá a nemzeti konzultáció frissen bejelentett kérdése

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Hidvéghi Balázs ismertette szombaton az ötödik, immár utolsó kérdést.

Ruszin Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz szerződését

A Tisza párt politikusára már nem számít tartalékosként a hadsereg.

Csőd és maffiázás, kisvárosi kampány a Fidesz és a Tisza nélkül

A csődközeli Gyömrőt messzire elkerülik a pártok, kivéve a Mi Hazánk.

Hidzsábos antifa tüntető a glendale-i Charlie Kirk emlékműnél.

Két szervezet került fel a kormány friss „antifa” listájára

A Magyarország saját terrorizmus elleni listájáról szóló kormányrendelet péntek este jelent meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168