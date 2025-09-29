Kitért a válasz elől Orbán Viktor – segítene Magyarország, ha támadás érne egy NATO-országot?

Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó portál újságírója szúrta ki Orbán Viktor hétfő reggeli, a Harcosok Órája című műsorban adott interjújának egy érdekes részletét.

A miniszterelnököt a NATO-alapszerződés 5. cikkelyéről, azaz arról a cikkelyről kérdezték, amelyben a szövetséges országok vállalják, hogy „egyikük vagy többjük ellen” intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.

„Minden nap hosszú órákat foglalkozom a háború kérdésével”

- kezdi válaszát Orbán Viktor, aki elmondja, hogy rengeteget foglalkozik a háború aktuális kérdéseivel.

„De van erre válasz?” – teszi fel a kérdést a riporter, visszautalva az eredeti kérdésre, azaz hogy mit lépne Magyarország, ha életbe lépne egy ilyen 5. cikkelyben leírt állapot.

„Majd ha helyzet lesz, lesz”

- válaszolja a miniszterelnök, aki tehát nem mondta ki, hogy természetesen hazánk eleget tesz szövetségesi kötelezettségeinek, azaz „ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. Cikke által elismert egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Felekkel egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket, ideértve a fegyveres erő alkalmazását is, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.”

„Nem akarok nagy szavakat használni, de számomra azért ez egy mérföldkőnek tűnik a magyar kül- és biztonságpolitikában”

- értékeli az elhangzottakat Panyi Szabolcs.