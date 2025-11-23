1p

Közélet Fidesz

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

mfor.hu

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Januárban dönt a Fidesz országos választmánya a Fidesz-KDNP 2026-os választásokon induló képviselő-jelöltjeiről – mondta a párt választmányi elnöksége a hirado.hu-nak. A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan az esemény előtt már dönthetnek a képviselő-jelöltek személyéről – tette hozzá a Hvg.

A Tisza Párt november 30-án jelenti be 106 egyéni képviselőjelöltjét. A választókörzetekben egyenként három-három jelöltet indítanak, ők a következő egy hét során kétkörös előválasztáson mérettetik meg népszerűségüket.

Nemrég a Privátbankár is beszámolt a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásáról. Eszerint a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Párt támogatottsága 48 százalékos, a jelenlegi kormánypártokat 39 százalékuk választaná. Az adatok alapján az 5 százalékos küszöböt a DK-nak is sikerülne elérni.

