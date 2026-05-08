Kiutasították Magyarországról az orosz kémet, aki az MCC-n keresztül is megkörnyékezhette a magyar elitet

Kiutasítottak Magyarországról egy orosz kémet, aki éveken át diplomáciai fedésben dolgozott – írja a VSquare. A lap szerint a 36 éves Artur Szuskov a még ügyvezető kormányhoz közel álló kutatóintézetekben is vállalt munkákat. Felesége, Szvetlana az orosz külügyminisztérium diplomáciai akadémiáján dolgozott, őt szintén kiutasították Magyarországról május 4-én.

Szuskov először 2019 és 2022 között, majd 2023-tól élt Budapesten. Tevékenysége a Mathias Corvinus Collegiumhoz (MCC), a Magyar Külügyi Intézethez, és az NKE John Lukács Intézetéhez is köthető. Az MCC a VSquare-rel azt közölte, hogy sosem küldtek hivatalos meghívót Szuskovnak, egy titkosszolgálati forrás szerint azonban az intézménybe szabad bejárása volt az oroszok állampolgároknak is. A John Lukács Intézet szintén azt közölte, hogy nem hívták meg az orosz diplomatát egyik rendezvényükre sem.

Szuskov az orosz Külügyi Biztonsági Szolgálat tisztviselője. Kormányzati források szerint a magyar titkosszolgálatok már februárban kiutasították volna, ezt azonban az Orbán-kormány megakadályozta.