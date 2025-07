Kíváncsi Magyar Péter párttársainak vagyoni helyzetére?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Tarr Zoltánnak két jelentősebb vagyoneleme van, egy XVI. kerületi, 916 négyzetméteres telken álló 150 négyzetméteres családi házban 50 százalékot birtokol, és egy másik XIV. kerületi, 595 négyzetméteres házban egyharmad része van. Van egy 2018-as évjáratú BMW 225xe, de ez üzemképtelen, 2025-ben pedig vásárolt egy használt, 4 éves Ford Kugát. Tarr 174 ezer forintban birtokol értékpapírt, 643 ezer forintnyi készpénze van, a bankszámláján pedig 401 ezer forint, illetve 6,3 millió forintnyi euró szerepel, utóbbinak része az EP biztosította költségtérítés és a napdíjak is. Van még 350 ezer forint nyugdíjbiztosítása, 109 millió forint értékű lakásbiztosítása, rendelkezik továbbá körülbelül kétezer könyvvel, néhány „különösebb érték nélküli” festménnyel, három darab „antik / bidermeier” bútorral. Banki tartozása 322 ezer forint, egy magánszemélynek hárommillió forinttal tartozik.

A Tisza-vezér két ismertebb párttársa közül Kulja András egy IX. kerületi, 131 négyzetméteres lakásnak háromnegyed részben tulajdonosa, van továbbá egy 2016-os KIA Ceed autója. 130 ezer forintnyi készpénze, 493 ezer forintnyi befektetési jegye van, és 45 millió forintnak megfelelő összeg szerepel a számláján – ennek része az EP által biztosított költségkeret és napidíj. 28,7 millió forintos hiteltartozás is van a nevén.

Nemcsak az övé, a Tisza többi EP-képviselőjé is.

Kapcsolódó cikk Csalódni fognak a harcosok? Napvilágra került Magyar Péter vagyonnyilatkozata Nemcsak az övé, a Tisza többi EP-képviselőjé is.

Hét tiszás európai parlamenti képviselő tette közzé vagyonnyilatkozatát. Magyar Péteréről már beszámoltunk, most Kulja Andráson és Tarr Zoltánon a sor.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!