„Kívánom, hogy a volt feleségem boldogan és békében éljen” – Magyar Péter reagált a Völner-Schadl-ügy tárgyalására

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, tanúként hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék Varga Judit volt igazságügyi minisztert a Völner-Schadl-perben. Neve a nyomozati anyagokban és a per során is többször előkerült, de eddig nem idézték be.

Schadl Györgyről azt mondta, csak szakmai kapcsolatuk volt, nem találkoztak baráti alapon: „nem akarom megsérteni a végrehajtói szakmát, de nem tartozott a prioritásaim közé, hogy a rendjük vezetőjével találkozzam”. Schadl személyéről hozzátette: „néztem is mindig, hogy ki van gyúrva”.

A kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: nem avatkozott a kinevezésekbe, nem kapott jelzést problémákról, és nem ellenőrizte közvetlenül az államtitkárokat.

Magyar Péter csütörtök délután a Facebookon azt írta, Varga Judit már nem közszereplő. „Ő a három – éppen mellettem ebédelő – csodás gyermekünk édesanyja” – tette hozzá.

„Sem most, sem a jövőben nem kívánok ismételten reagálni a rogáni propaganda által felmelegített vádakra. Kívánom, hogy a volt feleségem boldogan és békében éljen.”

Egyúttal közöle, az ominózus hangfelvételen elhangzottak teljesen egyértelműek voltak.