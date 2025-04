Kivezethetik az árrésstopot? Ha rajtuk múlik, igen

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a legutóbbi Kormányinfón beszélt arról, hogy például a piperecikkek és a mosóporok is bekerülhetnek egy következő árrésstop hatálya alá:

Az árrésstopban érintett élelmiszerek átlagos kosárértéke egyértelműen csökkent a rendelkezés hatálybalépését megelőző időszakhoz képest – írja az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közleményében. Mint írták, ezzel párhuzamosan az online árfigyelőben megtalálható termékek kosárértékének csökkenése pedig azt mutatja, hogy nem következett be az árrésstop miatt elszenvedett veszteségek tovább hárítása. Hozzátették, az alapélelmiszereken belül például a tojás ára közel 30 százalékkal, a búzafinomliszté 20 százalék feletti mértékben, a tejé 15 százalékkal csökkent.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!