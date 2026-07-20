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Közélet BYD Magyar Péter Szijjártó Péter

Kivizsgálják Szijjártó Péter minden BYD-val kapcsolatos döntését

mfor.hu

A kormány ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter minden, a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését – közölte a miniszterelnök az Országgyűlés ülésén hétfőn napirend előtt.

Magyar Péter hangsúlyozta: Szijjártó Péter két hónappal távozása után a miniszterségből éppen annál a vállalatnál talált munkát, amelynek magyarországi beruházásait tárcavezetőként „közpénz százmilliárdokkal, diplomáciai támogatással és állami infrastruktúrával” segítette.

Közölte: meg fogják vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását és állami vállalását, amely a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódott.

Hozzátette: fel fogják tárni az óriásvállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély, környezetvédelmi kivétel és közpénzből finanszírozott beruházás történetét. Megvizsgálják, ki hozta meg ezeket a döntéseket, ki készítette elő azokat, milyen szakmai figyelmeztetéseket hallgattak el, és mekkora terhet hagytak az adófizetőkre, a dolgozókra, a helyi közösségekre és a természetre – hangsúlyozta.

(MTI)

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