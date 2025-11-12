Kizárták Cseh Katalint a Momentumból

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Cseh Katalin bejelentette, hogy csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz, a Humanistákhoz.

A Momentum Facebook-posztjában reagált a döntésre, mint írták:

a Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból és visszakéri a mandátumát

Hozzátették, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét.

A mandátum visszakérését azzal indokolták, hogy