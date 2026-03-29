„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…” Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Heti összegzésünkben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Szombaton kampányrendezvényen Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció elnöke kifejtette: a kormány- és rendszerváltáshoz szükség van az erős DK-ra a parlamentben, enélkül ez nem lesz lehetséges. Azt is mondta: egyedül a DK-nak van rendszerváltó programja.

Olvasóink meglehetősen egyhangúan reagáltak, többnyire heves ellentmondásban törtek ki a hozzászólásokban.

Tibor: „Szerintem vissza kellene lépni minden körzetben! Majd négy év múlva lehet indulni! Először rendszerváltás kell.”

Istvánné: „Ott voltál Klára! 16 éved volt rá! Most mit akarsz egy-két százalékkal? És a Tisza Pártot ekézed, azt, aki igazán a rendszerváltásért dolgozik!”

Imre: „...akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben – Klárának eddig nem volt erőssége a humor. Most bizonyította, hogy van neki…”

Dobrev Klára saját Faceboook oldalára feltöltött videóüzenet közben

Fotó: Facebook.com/Dobrev Klára

Ildikó: „16 éved lett volna bármit IS tenned! Most egyet tehetsz: nem akadályozod a rendszerváltást, visszalépsz!”

Anikó: „Hogy zavarhat egy állítólagos 2 százalékos párt?”

Gábor Anikónak válaszol: „10-20 darab szavazat is dönthet egyéni képviselőknél!”

István szarkasztikusan: „Szerintem nagyon fontos, hogy mit mond, hiszen eddig is sok mindent mondott, most meg nem jut be a Parlamentbe. Szóval érdemes figyelni rá..”

