Közélet Beszóltam a Facebookon

„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…” Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Hetek óta téma, hogy a kisebb pártok indulása milyen hatással van a választási matekra: nehezíti a kormányváltást, hiszen a változást akarók szavazatai szétoszlanak, vagy valós esélyt ad, hogy multipolárissá váljon az egyébként várhatóan homogén jobboldali parlament? Dobrev Klára gondolatait olvasóink nehezen fogadják. 

Heti összegzésünkben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Szombaton kampányrendezvényen Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció elnöke kifejtette: a kormány- és rendszerváltáshoz szükség van az erős DK-ra a parlamentben, enélkül ez nem lesz lehetséges. Azt is mondta: egyedül a DK-nak van rendszerváltó programja. 

Olvasóink meglehetősen egyhangúan reagáltak, többnyire heves ellentmondásban törtek ki a hozzászólásokban.

Tibor: „Szerintem vissza kellene lépni minden körzetben! Majd négy év múlva lehet indulni! Először rendszerváltás kell.”

Istvánné: „Ott voltál Klára! 16 éved volt rá! Most mit akarsz egy-két százalékkal? És a Tisza Pártot ekézed, azt, aki igazán a rendszerváltásért dolgozik!”

Imre: „...akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben – Klárának eddig nem volt erőssége a humor. Most bizonyította, hogy van neki…”

Dobrev Klára saját Faceboook oldalára feltöltött videóüzenet közben
Fotó: Facebook.com/Dobrev Klára

Ildikó: „16 éved lett volna bármit IS tenned! Most egyet tehetsz: nem akadályozod a rendszerváltást, visszalépsz!”

Anikó: „Hogy zavarhat egy állítólagos 2 százalékos párt?”

Gábor Anikónak válaszol: „10-20 darab szavazat is dönthet egyéni képviselőknél!”

István szarkasztikusan: „Szerintem nagyon fontos, hogy mit mond, hiszen eddig is sok mindent mondott, most meg nem jut be a Parlamentbe. Szóval érdemes figyelni rá..”

Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

Mindezt telefonon, kimérten jelentette be a magyar miniszterelnök. Egy éjszakáról van szó.

A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

Ezúttal útdíjmentességben és bírságkönnyítésben részesíti a mezőgazdasági szállításokat.

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

Meghökkentő fotót posztolt Orbán Viktor

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

